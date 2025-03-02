Кузница кадров Вооружённых Сил страны – в Военной академии прошёл день открытых дверей

Познакомиться с главной кузницей кадров Вооруженных Сил и определиться с будущей профессией. В Военной академии прошел день открытых дверей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более тысячи абитуриентов и их родителей стали гостями вуза. Это школьники, кадеты, учащиеся военно-патриотических клубов и солдаты. На семи факультетах Академии готовят будущих пилотов, разведчиков, специалистов связи, артиллеристов, инженеров ПВО. Посетители встретились с руководящим составом, побывали на экскурсии, познакомились с условиями проживания и обучения курсантов. Также демонстрировались образцы современной военной техники и формы.

Вероника Каспер, абитуриент: Мне нравится эта сфера, я хочу поступать на авиационный факультет, мне это интересно с детства. Вообще не пугает, наоборот, очень хочу сюда поступить, чувствую, что это мое. Готовлюсь: физику, математику решаю и спортом занимаюсь.

Программа обучения регулярно обновляется с учетом современных требований и международной обстановкой. Так, с нового учебного года в вузе появится новая кафедра, где будут обучать управлению дронами. Причем операторов беспилотников планируют готовить во всех высших учебных заведениях страны, где предусмотрены военные кафедры и факультеты. Также в военной академии появится новая специальность.

Артем Неверко, заместитель начальника по учебной работе Военной академии Беларуси:

У нас открыта новая профилизация – «Штабная мобилизационная работа в Вооруженных Силах». К слову, на эту специальность будет набираться в этом году порядка 20 человек. Эти люди будут учиться по схожей программе с офицерами-мотострелками. То есть они будут получать хорошее, качественное военное образование. Хотел бы отметить тот факт, что все специальности Военной академии пользуются большим спросом.

В рамках этой специальности будут готовить работников военных комиссариатов. Профилизация в первую очередь уникальна тем, что появится в Беларуси впервые, а в странах постсоветского пространства таковой нет и вовсе. В Военной академии планируют набрать более 700 первокурсников. Цифры набора превысят прошлогодние. Сегодня в главном военном вузе страны обучается порядка 2,5 тысячи будущих защитников страны, 170 из них – девушки.