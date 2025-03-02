Единственный лидер, который действительно знает обе стороны украинского конфликта. Так громко американский блогер Марио Науфал анонсировал выход интервью с Александром Лукашенко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Краткий обзор разговора покажут в программе «69X minutes» после полуночи по Минскому времени. Полную версию мир увидит во 4 марта. И, как подчеркнул блогер, не все готовы к тому, что рассказал белорусский лидер. Напомним, интервью продолжалось около полутора часов. В центре внимания была тема нормализации отношений между Востоком и Западом, вопросы современной ситуации в международных отношениях.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если бы Соединенные Штаты, Англия и другие страны Запада не поддерживали эту войну, поставляя Украине оружие, не было бы этого конфликта. Но кому-то эта война нужна.

С Китаем вам надо договориться. Я знаю очень хорошо Китай. 30 лет знаю Китай. На моих глазах Китай развивался. Вы Китай не остановите.

Я ему позвонил и сказал следующее, ты за это ответственен, за то, что не предотвратил войну, и она идет на территорию Украины.