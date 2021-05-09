«Верить в нашу страну, надо верить в нашего лидера». Что желают белорусы друг другу на День Победы

Новости Беларуси. Минская площадь Победы. Здесь, у монумента Победы, 9 Мая прошел вечерний концерт, финальные аккорды которого синхронизировали с залпами салюта ровно за час до полуночи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Кристина Федорович, корреспондент:

Конечно, как мы анонсировали, как вы можете слышать и видеть, прямо сейчас концерт «Подвиг народа бессмертен» в самом разгаре. Я напомню, что название концерта весьма символичное, потому как два дома, которые как раз находятся позади сцены – это дома № 30 и № 40 по адресу проспект Независимости – именно крыши этих домов венчает надпись «Подвиг народа бессмертен».





Кристина Федорович:

Акцент 9 Мая делают на визуализации, на спецэффектах, хрониках. Все это благодаря вот таким вот экранам, которые вы можете видеть возле сцены. Каждый номер сопровождают различные фото- и видеоматериалы, а хроника черно-белая.





Кристина Федорович:

Я надеюсь, вам удалось проникнуться атмосферой, которая царит здесь. Каждая композиция, которая сегодня здесь звучит – это отдельная история. Это отдельная героическая история о людях разных возрастов, разных профессий. О людях, благодаря которым сегодня мы вместе с вами живем в мирное время. И, кстати, что интересно – до начала концерта мы пообщались со зрителями, которые сегодня сюда пришли послушать интересные композиции на концерте, и многие из них делились личными историями. Историями, которые связаны с Великой Отечественной войной.

Дорогие друзья, спортсмены Беларуси поздравляют с праздником 9 Мая. Это для всех белорусов святой праздник, потому что каждый третий не вернулся из Беларуси. И самое главное, что в каждой семье были фронтовики или люди, которые работали на благо белорусов. Поэтому мой дед, Лобан Карл Григорьевич, участник Великой Отечественной войны, дошел до Калининграда. Прадед мой, Николай Сильвестрович Сильванович, дошел до Берлина. Я горд тем, что сегодня попал на это святое место, площадь Победы, поэтому всех с праздником, всем мира добра и всего самого наилучшего. Волнительное настроение, волнительное настроение почему? Потому что ты понимаешь всю ответственность, которую взяли на себя предки, чтобы сегодня мы в спокойной обстановке жили, общались, дружили, ходили по улицам. Поэтому этот день для меня очень волнительный. Нам предки отдали мир и спокойствие.

Это поистине величайший праздник, это громаднейшее достижение наших предков, погибших за наше с вами сегодняшнее мирное небо. Я как участник молодежно-патриотического клуба в прошлом, силами которого на сегодня установлено около 6,5 тысяч без вести пропавших бойцов, их останки преданы земле, найдены родственники. Мы, участники клуба, как никто другие знаем цену этой Победы, то есть, работая в этом направлении, мы понимали, что пережили в буквальном смысле люди, что пережили их родственники, которые не ведали абсолютно, что произошло, где погибли, в какой части страны их близкие люди. И поверьте, когда они находили, когда они приезжали всеми семьями уже с детьми, с внуками с правнуками, это поистине было зрелище душераздирающее на самом деле. Мы просто обязаны сохранить нашу страну, мы просто обязаны быть плечом к плечу, мы просто обязаны нести ту самую идею, которую нам завещали наши предки-победители. Мы сможем, мы в силах абсолютно это сделать. Надо верить в себя, надо верить в нашу страну, надо верить в нашего лидера. Мы – белорусы, мы сильные люди.





Кристина Федорович:

Еще интересная деталь, которую мы отметили до начала концерта – зрители делились не только историями, которые их объединяют, историями их предков, но и до начала концерта все пели знакомые мотивы, например, «Катюша». Представьте: все зрители, которые собрались, исполняли одну и ту же песню. И сейчас участникам концерта дарят цветы от Президента.