Верховный Суд признал ещё одно экстремистское формирование террористической организацией

Бузин: беда приходит туда, где ей открывают двери – мы должны сделать так, чтобы наша дверь была закрыта

«Беда приходит туда, где ей открывают двери. Мы должны сделать так, чтобы наша дверь была для беды закрыта. И для этого у нас есть и силы, и средства, и соответствующие специалисты».