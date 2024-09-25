Прямой эфир

Верховный Суд признал ещё одно экстремистское формирование террористической организацией

25 сентября 2024 20:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Верховный Суд признал еще одно экстремистское формирование террористической организацией. Было доказано, что участники данной организации проводили вербовку, вооружали и обучали террористов, а также занимались их финансированием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение принято по заявлению генерального прокурора.

Верховный Суд признал ещё одно экстремистское формирование террористической организацией-2

Александр Карпович, начальник управления Генеральной прокуратуры:
На основании представленных доказательств установлена причастность экстремистски настроенных граждан, входящих в состав данного формирования, к организации, планированию, подготовке и совершению актов терроризма на территории Республики Беларусь. В результате на территории страны совершены акты терроризма и иные преступления экстремистской направленности. Ряд таких преступлений был предотвращен правоохранительными органами. 

Верховный Суд признал ещё одно экстремистское формирование террористической организацией-4

Генпрокуратура напоминает, что любое содействие террористической организации или участие в ней влечет за собой уголовную ответственность.

# Генеральная прокуратура Республики Беларусь # Александр Карпович

Другие новости рубрики

Все новости
Путин: Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Беларуси
25 сентября 2024 19:52

Путин: Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Беларуси

Бузин: беда приходит туда, где ей открывают двери – мы должны сделать так, чтобы наша дверь была закрыта
25 сентября 2024 19:46

Бузин: беда приходит туда, где ей открывают двери – мы должны сделать так, чтобы наша дверь была закрыта

Никто не понимает – вот в чём ключевая причина одиночества
25 сентября 2024 19:45

Никто не понимает – вот в чём ключевая причина одиночества