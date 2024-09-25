Верховный Суд признал ещё одно экстремистское формирование террористической организацией
Верховный Суд признал еще одно экстремистское формирование террористической организацией. Было доказано, что участники данной организации проводили вербовку, вооружали и обучали террористов, а также занимались их финансированием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение принято по заявлению генерального прокурора.
Александр Карпович, начальник управления Генеральной прокуратуры:
На основании представленных доказательств установлена причастность экстремистски настроенных граждан, входящих в состав данного формирования, к организации, планированию, подготовке и совершению актов терроризма на территории Республики Беларусь. В результате на территории страны совершены акты терроризма и иные преступления экстремистской направленности. Ряд таких преступлений был предотвращен правоохранительными органами.
Генпрокуратура напоминает, что любое содействие террористической организации или участие в ней влечет за собой уголовную ответственность.