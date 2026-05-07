СК устанавливает обстоятельства гибели двух человек при пожаре в Логойском районе

В Логойском районе следователи выясняют обстоятельства пожара, в котором погибли двое пенсионеров. Об этом сообщает СК в официальном Telegram-канале.

Возгорание произошло ночью 7 мая в деревне Терехи. Жертвами стали хозяин дома 1944 года рождения и его супруга 1949 года рождения.

На месте работают следователи, эксперты и сотрудники МЧС. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, опрашиваются очевидцы. Предварительно основной версией причины пожара считается короткое замыкание.

Фото: Официальный Telegram-канал Следственного комитета