Дочь маршала СССР: важнейшей наградой для отца был Орден Победы

Мелодии, наполненные патриотизмом и верой в Победу. Фронтовые письма – бессмертная связь с родными. Плакаты, которые развешены по городам и селам, призывают к единству и силе. Ордена и медали, сверкающие на груди ветеранов, олицетворяют подвиги и жертвы, принесенные во имя мира. Каждый из этих символов – песни, письма, плакаты, ордена и медали – создает величественное полотно истории, в котором переплетаются смелость, любовь и надежда. Они напоминают нам, что Победа – это не только триумф на поле боя, но и крепкая связь между людьми, которые боролись за общий идеал. Смотрите проект СТВ «Символы Победы».

Наталия Конева, дочь маршала Советского Союза Ивана Конева:

Само это звание для отца было очень важным, и я знаю, что не раз ему задавали этот вопрос. Я свидетель. Все, кто появлялся из его каких-то друзей, всегда говорили: «Какая, Иван Степанович, для вас важнейшая награда?» Он имел и звезду Героя [Советского Союза – прим. ред.] дважды, и маршальские погоны, которые он получил еще в 1944 году. А тогда, в годы войны, маршалов было очень немного, должна вам сказать. Вот это абсолютно такая военная для него история 1944 года. И когда ему задавали этот вопрос, он говорил: для меня, наверное, одна из самых главных наград – это именно Орден Победы. Почему? Потому что это сугубо полководческая награда. И в статуте этого ордена написано, что этим орденом награждают тех командующих, которые провели стратегические операции, и эти операции внесли коренной перелом в ход войны. Вот эта стратегическая операция, которая внесла коренной перелом, – это и есть главная история, главный показатель, повод, который давал возможность Сталину вручить эти ордена, эти награды.