Дзиодзина: обвинения Беларуси от правительств Прибалтики шиты американскими нитками и беспочвенны

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

В социуме бытует философская мысль о том, что человека нельзя обидеть и можно лишь только обидеться. И когда кто-либо в отношении нас позволяет высказать грубость, хочется лично куснуть в ответ. Или как-нибудь встречно плюнуть, лишь бы и самому обидчику стало обидно.

С точки зрения психологии это и правда, как правило, личное. Иначе как объяснить, что на идентичный триггер разные люди ответят по-разному? К примеру, слова и поступки польских властей нередко были недружелюбны по отношению к нашей стране и Президенту. А обвинения, прозвучавшие от правительств в Прибалтике, шиты американскими нитками и беспочвенны. Одни белорусы предпочтут ответить взаимностью, забросив в их огород встречный камень. Другие напомнят – нам лучше дружить – и займутся более актуальным делом, чем вступать в ненужный конфликт.

Политика – это люди. И вопреки тактически правильной мудрости там далеко не всегда царит дипломатия. Даже в тех случаях, когда с точки зрения перспектив сохранить коридор к перемирию очень нужно. Ведь география все равно такова, что мы неизбежно останемся рядом. И что это будет за жизнь – вопрос только в качестве.

Читайте также:

Зеленский наконец понял, что США его «сливают» и никакой дружбы нет? Ответила Алена Дзиодзина

«Ведется к тому, чтобы там полыхало пожарче». Дзиодзина о влиянии Запада на израильско-палестинский конфликт

«Сторонники уличных беспорядков живут в окружении хлама». Дзиодзина о влиянии дисциплины и порядка на развитие страны