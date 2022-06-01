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Вера Полякова-Макей о празднике 1 июня в ТЮЗе: решили, что это должно быть классное, глобальное мероприятие

01 июня 2022 19:25
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Новости Беларуси. Настоящий праздник 1 июня устроили в минском Театре юного зрителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вера Полякова-Макей о празднике 1 июня в ТЮЗе: решили, что это должно быть классное, глобальное мероприятие-1

Вера Полякова-Макей о празднике 1 июня в ТЮЗе: решили, что это должно быть классное, глобальное мероприятие-3

Поздравить детей сюда пришли министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, а также зарубежные дипломаты. ТЮЗ собрал около 300 воспитанников детских домов, в том числе детей с особенностями психофизического развития (подробнее здесь).

Вера Полякова-Макей о празднике 1 июня в ТЮЗе: решили, что это должно быть классное, глобальное мероприятие-6

Вера Полякова-Макей, заслуженная артистка Беларуси, директор Белорусского государственного академического театра юного зрителя:
Я решила, что должно быть какое-то классное, глобальное мероприятие. Я предложила: давайте продумаем, мне кажется, что если на 1 июня мы пригласим деток из детских домов, из детских хосписов, из Красного Креста, то обязательно послы захотят в этом поучаствовать и, конечно же, и ЮНИСЕФ, и ООН. И действительно, они очень активно приняли участие. Уже потом, когда мы стали разрабатывать концепцию мероприятия, предложили ярмарку для того, чтобы дети еще и могли попробовать сладости, какие-то вкусности разных стран мира.

# Дети # общество # Владимир Макей # Вера Полякова-Макей # Фотофакт

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