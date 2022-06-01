Вера Полякова-Макей о празднике 1 июня в ТЮЗе: решили, что это должно быть классное, глобальное мероприятие

Вера Полякова-Макей, заслуженная артистка Беларуси, директор Белорусского государственного академического театра юного зрителя:

Я решила, что должно быть какое-то классное, глобальное мероприятие. Я предложила: давайте продумаем, мне кажется, что если на 1 июня мы пригласим деток из детских домов, из детских хосписов, из Красного Креста, то обязательно послы захотят в этом поучаствовать и, конечно же, и ЮНИСЕФ, и ООН. И действительно, они очень активно приняли участие. Уже потом, когда мы стали разрабатывать концепцию мероприятия, предложили ярмарку для того, чтобы дети еще и могли попробовать сладости, какие-то вкусности разных стран мира.