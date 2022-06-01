Собрались в том числе воспитанники детдомов. Владимир Макей и зарубежные дипломаты поздравили детей с праздником

Новости Беларуси. Настоящий праздник 1 июня устроили в минском Театре юного зрителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поздравить детей сюда пришли министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, а также зарубежные дипломаты.

ТЮЗ собрал около 300 воспитанников детских домов, в том числе детей с особенностями психофизического развития. Перед началом представления для ребят организовали красочную развлекательно-анимационную программу, а также фуршет: им удалось попробовать национальные блюда различных стран мира.

На сцене юных зрителей ждала премьера спектакля на белорусском языке «Кентервильское привидение». Герои волшебной сказки говорили о том, как важно быть добрым, настоящим, уметь жертвовать собой ради других. Помимо представления, для ребят подготовили массу подарков, которые были выбраны по их же просьбам.