Слаженно и организованно. В Беларуси подводят итоги голосования на выборах Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 570 тысяч человек поддержали Александра Лукашенко в Гродненской области. Процесс голосования был максимально открытым. На каждом участке создали условия, чтобы люди смогли сделать свой выбор. Почти 6 тысяч наблюдателей следили за ходом голосования в регионе.

Владимир Хлябич, председатель Гродненской областной комиссии по выборам Президента Беларуси:

Мы встречались с наблюдателями Парламентской ассамблеи, наблюдателями от ШОС, от дипломатических миссий. С самых разных государств посещали наши районные комиссии. Высказывали слова благодарности комиссии за профессионализм, подготовленность и высокий уровень.

В Витебской области традиционно наибольшую активность показали сельские жители. В четырех районах явка превысила 90 %. Для тех, кто по состоянию здоровья не мог прийти на участок, как и по всей стране, организовывали голосование на дому.