Слаженно и организованно. В Беларуси подводят итоги голосования на выборах Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Слаженно и организованно. В Беларуси подводят итоги голосования на выборах Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 570 тысяч человек поддержали Александра Лукашенко в Гродненской области. Процесс голосования был максимально открытым. На каждом участке создали условия, чтобы люди смогли сделать свой выбор. Почти 6 тысяч наблюдателей следили за ходом голосования в регионе.
Владимир Хлябич, председатель Гродненской областной комиссии по выборам Президента Беларуси:
Мы встречались с наблюдателями Парламентской ассамблеи, наблюдателями от ШОС, от дипломатических миссий. С самых разных государств посещали наши районные комиссии. Высказывали слова благодарности комиссии за профессионализм, подготовленность и высокий уровень.
В Витебской области традиционно наибольшую активность показали сельские жители. В четырех районах явка превысила 90 %. Для тех, кто по состоянию здоровья не мог прийти на участок, как и по всей стране, организовывали голосование на дому.
Дмитрий Хома, председатель Витебской областной комиссии по выборам Президента Беларуси:
В Витебской области приняли участие 735 тысяч 125 избирателей. Явка составила 86,39 %. Достаточно большое количество избирателей приняло участие в выборах на дому – более 9,44 %, это достаточно значительное количество.
По общему мнению, нынешняя избирательная кампания еще больше сплотила общество. Все данные о голосовании областные комиссии направляют в ЦИК.