Венесуэльскую кухню можно попробовать на выставке в 139 школе Минска

Новости Беларуси. О развитии торгово-экономических отношений сегодня в Минске говорят и дипломаты Венесуэлы, Эквадора и Кубы.
У нашей страны с Боливарианской Республикой уже порядка 120 совместных проектов.
Самые успешные из них касаются добычи нефти и строительства. Деловые отношения укрепляют и сотрудничеством в сфере образования и культуры.
21 ноября в рамках Года культуры в 139 столичной школе открылась постоянная выставка «Жизненный путь команданте Чавеса».
На протяжении всей недели, которую на этот раз посвятили испанскому языку, будут проходить конкурсы чтецов, танцев и кухни с национальным венесуэльским колоритом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Хосе Хоакин Боггиано Периччи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь:
Дипломатические отношения между Венесуэлой и Республикой Беларусь мы рассматриваем комплексно. Мы не останавливаемся только на развитии экономических отношений: конечно, это взаимодействие и на политическом, и на культурном уровне. Между народами Венесуэлы и Беларуси существует теплая дружба и симпатия.