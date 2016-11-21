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Венесуэльскую кухню можно попробовать на выставке в 139 школе Минска

21 ноября 2016 17:24
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Новости Беларуси. О развитии торгово-экономических отношений сегодня в Минске говорят и дипломаты Венесуэлы, Эквадора и Кубы.

У нашей страны с Боливарианской Республикой уже порядка 120 совместных проектов.

Самые успешные из них касаются добычи нефти и строительства. Деловые отношения укрепляют и сотрудничеством в сфере образования и культуры.

21 ноября в рамках Года культуры в 139 столичной школе открылась постоянная выставка «Жизненный путь команданте Чавеса».

На протяжении всей недели, которую на этот раз посвятили испанскому языку, будут проходить конкурсы чтецов, танцев и кухни с национальным венесуэльским колоритом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Хосе Хоакин Боггиано Периччи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь:
Дипломатические отношения между Венесуэлой и Республикой Беларусь мы рассматриваем комплексно. Мы не останавливаемся только на развитии экономических отношений: конечно, это взаимодействие и на политическом, и на культурном уровне. Между народами Венесуэлы и Беларуси существует теплая дружба и симпатия.

# общество # Выставки в Минске # Хосе Хоакин Боггиано Периччи

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