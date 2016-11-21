«Удача в придачу»: в 21-м туре «Евроопт» разыграет 3 автомобиля и квартиру в центре Минска

Новости Беларуси. Стали известны имена победителей 20-го тура игры «Удача в придачу». Ее среди своих покупателей уже без малого год проводит крупнейшая торговая сеть страны «Евроопт». Участие в юбилейном туре приняли больше 400 тысяч белорусов, больше тысячи из них получили денежные призы, а четверо – по новенькому автомобилю. А в следующем туре в качестве новогоднего подарка «Евроопт», кроме традиционных призов, разыграет и квадратные метры в центре Минска, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Супруги Бондарь радости не скрывают – 21 ноября им вручили ключи от новенькой машины. Такой подарок от «Евроопта» пришелся весьма кстати: семья как раз подыскивала средство передвижения.

Ирина Бондарь:

2 месяца назад наши соседи выиграли такую же машину от «Евроопта». Мы с мужем посмеялись: наша машинка уехала. Но продолжали играть дальше. Выиграли.

В юбилейном, 20-м розыгрыше игры «Удача в придачу» покупателей ожидали сразу 4 автомобиля и больше 1000 денежных призов от «Евроопта». Чтобы их получить, достаточно лишь сделать покупку в любом из магазинов торговой сети или в интернет-гипермаркетах «Е-доставка» и «ГиперМолл» на сумму не менее 10 рублей. В чеке обязательно должен быть один из товаров удачи. За каждые 10 рублей начисляется игровой код.

Елена Сазонова:

В магазине покупаю постоянно. Это подарок ко дню рождения. У меня через 5 дней день рождения.

По статистике у выигравших автомобили за время игры в среднем выходит больше 100 кодов. А когда они идут друг за другом, вероятность победить растет еще больше! Всего в 20-м юбилейном туре приняли участие 430 тысяч белорусов – это больше, чем население, скажем, Бреста или Витебска. А число игровых кодов – абсолютный рекорд – превысило 2 миллиона! Татьяне выиграть помогла ее трехлетняя дочь: в «Евроопт» женщина пришла за машинкой игрушечной – вернется сегодня на вполне настоящей.

Татьяна Киселева:

Очень ждала, когда подойду к машине и сяду в нее. Этот миг настал. Очень рада, очень счастлива.

В «Евроопте» удача выбирает и новичков. Брат и сестра превратились в автомобилистов с первой покупки.

Рамиз Гахвердиев:

Очень неожиданно, очень приятно. Большое спасибо «Евроопту» за такие возможности.

А уже в 21-м туре «Удачи в придачу» на кону не только денежные призы и 3 автомобиля, но и впервые уютная квартира в престижном районе столицы.

Андрей Зубков, председатель совета директоров сети магазинов «Евроопт»:

Всего за период этой игры в течение этого года 19 тысяч белорусов получили призы на общую сумму 2,5 млн долларов, было разыграно 42 автомобиля.

Беспрецедентно щедрый 21-й тур будет длиться до 2 декабря, а значит, еще каждый может испытать свою удачу. И чем больше игровых кодов будет у покупателя, тем выше его шансы стать новоселом.