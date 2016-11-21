Польша ужесточила правила беспошлинного ввоза топлива: как белорусские водители отреагировали на нововведение

Новости Беларуси. Граница на границе. Польша ввела ограничение на беспошлинный ввоз топлива. Отныне въехать в эту страну из Беларуси с полным баком можно будет не чаще, чем раз в три дня. Замечу, что отсчет времени будет вестись с учетом не календарных суток, а 72 часов с момента предыдущего въезда. Такие нововведения, вероятно, напрямую связаны с ситуацией на черном топливном рынке в Польше. В соседней стране обеспокоены финансовыми потерями из-за нелегального ввоза бензина и солярки из других стран, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Границами на ввоз топлива через границы государственные сегодня удивишь редкого автолюбителя. Тут бы запомнить, куда и сколько можно, чтобы дороже не заправляться в ЕС. К примеру, въехать в Латвию с полным баком и десятью литрами в канистре можно раз в семь дней, в Литве же такая роскошь без доплаты допускается лишь трижды в месяц. Так что нововведение от Польши можно назвать еще самым лояльным: беспошлинный въезд автомобилей, заправленных до краев, возможен раз в трое суток.

Если же водитель соберется пересечь границу с Польшей ранее, чем через 72 часа с момента предыдущего въезда, без пошлины он сможет ввезти в баке лишь 20 литров бензина или солярки. В случае превышения – плати или возвращайся домой, не добравшись, скажем, до Варшавы или Белостока. Введение таких лимитов, очевидно, направлено на борьбу с топливным черным рынком. По данным польских аналитиков, нелегален в стране примерно каждый 11-й литр топлива.

Мацей Чернецкий, пресс-секретарь польской таможни в Белостоке:

Контролирующие службы провели мониторинг и выявили, что иногда ввезенное якобы для своих нужд топливо становилось средством заработка. Поэтому было решение усилить контроль провоза через польскую границу топлива. Каждый случай будем рассматривать индивидуально, и если будет уверенность в том, что человек везет бензин на продажу, он будет вынужден заплатить налоги. Для выявления потенциальных торговцев топливом, мы имеем компьютерные системы, реестры и инфраструктуру для осмотра автомобиля.

Алексей Микьянец:

Езжу отдыхать или по работе – меня это не касается никак.

Друг детства Алексея Александр и вовсе впервые собирается пересечь белорусско-польскую границу – спортсмен-тяжелоатлет едва нашел время среди тренировок для небольшого отпуска. Но, по словам двух товарищей, знают они и других товарищей, которые в ЕС едут не только ради шопинга или прогулок по варшавским улочкам.

Александр Венскель:

Едем с другом отдохнуть, посмотреть, как там бензин, дорогой или нет.

А вот по поводу цены на топливо Александр явно будет впечатлен. Стоимость как бензина, так и дизеля на польских заправках выше, чем в Беларуси почти вдвое. Впрочем подход к каждому, попавшему под подозрение водителю будет индивидуальным. И даже если автолюбитель не чаще, но каждые 3 дня будет кататься в Польшу с полным баком, это может вызвать вопросы еще до легального десятого въезда за месяц.