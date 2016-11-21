Молочный дефицит: почему при растущих надоях жители глубинки жалуются на нехватку молока в магазинах

Новости Беларуси. Оскудевшие молочные реки в отдельно взятом городке Брестской области. О своей проблеме на горячую линию СТВ сообщили жители Высокого. Здесь не первый день в магазинах перебои с молочной продукцией. Известно, что в стране ее выпускают больше, чем потребляют. Не является ли излишний экспорт причиной пустых полок в данном случае, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Поставки молока и в меньшей мере другой молочной продукции стали резко упали.

Анна Полубок, житель города Высокое:

Приходится ехать либо в другую сторону, в конец города, либо в конце недели специально покупаем что-то в Бресте.

А где-то молока вообще может не быть. Не час или два, а значительно дольше. Причем, счет может вестись на целые сутки.

Наталья Матыс, продавец:

Заказываем определенное количество, которое рассчитано на 2-3 дня. Мне дадут половину, которой хватит на день.

Чаще пусто, чем густо и в соседнем магазине. В холодильнике – лишь один вид молока. Продавцы разводят руками.

Ольга Швейкус, продавец:

В таком, каком бы количестве хотелось молоко, его нет.

Чем вызван такой дефицит, понять сложно. В нашей стране молока производят намного больше, чем потребляют. Да и в самом районе надои с каждым годом только растут.

Лариса Джежора, главный зоотехник СПК «Агро-Макарово»:

В 2016 году мы заготовили намного больше сенажа и силоса. Кормов заготовили много. Естественно, увеличиваются и надои молока.

Почему тогда молоко в широком объеме не поступает от поставщика в торговые точки, пока неясно. Надеемся, что после визита нашей съемочной группы проблема сдвинется с мертвой точки. Местная власть пообещала схему отрегулировать.

Николай Сачик, председатель Высоковского горисполкома:

Мы провели переговоры с поставщиками – практически все идут навстречу. Обещают поставлять молоко в том количестве, в котором будут заказывать наши торговые предприятия. Ведутся переговоры с нашим местным заводом об установке дополнительного оборудования по расфасовке молока.

Пока же местным жителям приходится довольствоваться тем малым, что предлагают. И верить, что реки молока рано или поздно все же потекут.