Молочный дефицит: почему при растущих надоях жители глубинки жалуются на нехватку молока в магазинах

Новости Беларуси. Оскудевшие молочные реки в отдельно взятом городке Брестской области. О своей проблеме на горячую линию СТВ сообщили жители Высокого. Здесь не первый день в магазинах перебои с молочной продукцией. Известно, что в стране ее выпускают больше, чем потребляют. Не является ли излишний экспорт причиной пустых полок в данном случае, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
Поставки молока и в меньшей мере другой молочной продукции стали резко упали.
Анна Полубок, житель города Высокое:
Приходится ехать либо в другую сторону, в конец города, либо в конце недели специально покупаем что-то в Бресте.
А где-то молока вообще может не быть. Не час или два, а значительно дольше. Причем, счет может вестись на целые сутки.
Наталья Матыс, продавец:
Заказываем определенное количество, которое рассчитано на 2-3 дня. Мне дадут половину, которой хватит на день.
Чаще пусто, чем густо и в соседнем магазине. В холодильнике – лишь один вид молока. Продавцы разводят руками.
Ольга Швейкус, продавец:
В таком, каком бы количестве хотелось молоко, его нет.
Чем вызван такой дефицит, понять сложно. В нашей стране молока производят намного больше, чем потребляют. Да и в самом районе надои с каждым годом только растут.
Лариса Джежора, главный зоотехник СПК «Агро-Макарово»:
В 2016 году мы заготовили намного больше сенажа и силоса. Кормов заготовили много. Естественно, увеличиваются и надои молока.
Почему тогда молоко в широком объеме не поступает от поставщика в торговые точки, пока неясно. Надеемся, что после визита нашей съемочной группы проблема сдвинется с мертвой точки. Местная власть пообещала схему отрегулировать.
Николай Сачик, председатель Высоковского горисполкома:
Мы провели переговоры с поставщиками – практически все идут навстречу. Обещают поставлять молоко в том количестве, в котором будут заказывать наши торговые предприятия. Ведутся переговоры с нашим местным заводом об установке дополнительного оборудования по расфасовке молока.
Пока же местным жителям приходится довольствоваться тем малым, что предлагают. И верить, что реки молока рано или поздно все же потекут.