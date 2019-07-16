Велосипедная дорожка на проезжей части: как участники дорожного движения отнеслись к эксперименту ГАИ

Андрей Зырянов, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома: Эксперимент еще не закончен. Там достаточно много инфраструктурных изменений, причем, тех структурных изменений, которых никогда раньше в Республике Беларусь не было. Поэтому мы продолжаем, смотрим.

Я хочу отметить, что из водителей, несмотря на всю очевидность ситуации, кто-то делает вид, что он не понимает, кто-то демонстративно это делает, кто-то не хочет признавать. Я не думаю, что есть люди, которые не понимают, я сомневаюсь. Они могут делать вид, что «я не знаю, поэтому встал».