Велосипедная дорожка на проезжей части: как участники дорожного движения отнеслись к эксперименту ГАИ

На улице Веры Хоружей в Минске ГАИ проводит эксперимент – там появилась велосипедная дорожка на проезжей части. Подробности рассказываем в программе «Большой город».
Андрей Зырянов, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Эксперимент еще не закончен. Там достаточно много инфраструктурных изменений, причем, тех структурных изменений, которых никогда раньше в Республике Беларусь не было. Поэтому мы продолжаем, смотрим.
Я хочу отметить, что из водителей, несмотря на всю очевидность ситуации, кто-то делает вид, что он не понимает, кто-то демонстративно это делает, кто-то не хочет признавать. Я не думаю, что есть люди, которые не понимают, я сомневаюсь. Они могут делать вид, что «я не знаю, поэтому встал».
Да, там есть вопросы с парковкой транспортных средств в этой полосе, есть вопросы и с движением по этой полосе. Поэтому, я думаю, что мы будем дополнительно принимать меры безопасности водителей велосипедов – будут установлены специальные делиниаторы, чтобы было препятствие для автомобилистов для въезда в эту полосу. Мы видим, что начинаются уже и конфликтные ситуации, когда велосипедист начинает активно требовать: «Уходите с моей велодорожки». Это тоже недопустимо, чтобы люди конфликтовали.
Поэтому мы отслеживаем, внимательно мониторим, что происходит в прессе – отзывы. Это эксперимент, который будет продолжаться, пока он не закончится тем, что там станет все более-менее понятно. Мы посмотрим. Это первый опыт, и доведем его окончательно до ума. Я думаю, что это будет уже в ближайшее время. Закончим этот проект, и дальше будем отслеживать ситуацию.