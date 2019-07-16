Прямой эфир

Велосипедная дорожка на проезжей части: как участники дорожного движения отнеслись к эксперименту ГАИ

16 июля 2019 17:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На улице Веры Хоружей в Минске ГАИ проводит эксперимент – там появилась велосипедная дорожка на проезжей части. Подробности рассказываем в программе «Большой город».

Андрей Зырянов, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Эксперимент еще не закончен. Там достаточно много инфраструктурных изменений, причем, тех структурных изменений, которых никогда раньше в Республике Беларусь не было. Поэтому мы продолжаем, смотрим.

Велосипедная дорожка на проезжей части: как участники дорожного движения отнеслись к эксперименту ГАИ -1

Я хочу отметить, что из водителей, несмотря на всю очевидность ситуации, кто-то делает вид, что он не понимает, кто-то демонстративно это делает, кто-то не хочет признавать. Я не думаю, что есть люди, которые не понимают, я сомневаюсь. Они могут делать вид, что «я не знаю, поэтому встал».

Да, там есть вопросы с парковкой транспортных средств в этой полосе, есть вопросы и с движением по этой полосе. Поэтому, я думаю, что мы будем дополнительно принимать меры безопасности водителей велосипедов – будут установлены специальные делиниаторы, чтобы было препятствие для автомобилистов для въезда в эту полосу. Мы видим, что начинаются уже и конфликтные ситуации, когда велосипедист начинает активно требовать: «Уходите с моей велодорожки». Это тоже недопустимо, чтобы люди конфликтовали.

Велосипедная дорожка на проезжей части: как участники дорожного движения отнеслись к эксперименту ГАИ -4

Поэтому мы отслеживаем, внимательно мониторим, что происходит в прессе – отзывы. Это эксперимент, который будет продолжаться, пока он не закончится тем, что там станет все более-менее понятно. Мы посмотрим. Это первый опыт, и доведем его окончательно до ума. Я думаю, что это будет уже в ближайшее время. Закончим этот проект, и дальше будем отслеживать ситуацию.

# Правила дорожного движения # общество # Андрей Зырянов

Другие новости рубрики

Все новости
«Самый частый конфликт – при повороте автомобиля и движение велосипедиста по пешеходному переходу»
16 июля 2019 17:35

«Самый частый конфликт – при повороте автомобиля и движение велосипедиста по пешеходному переходу»

Герман Греф: Сбербанк стал центром по развитию искусственного интеллекта
16 июля 2019 17:29

Герман Греф: Сбербанк стал центром по развитию искусственного интеллекта

75 лет со дня первого парада партизан в Минске: рассказываем интересные исторические факты
16 июля 2019 14:47

75 лет со дня первого парада партизан в Минске: рассказываем интересные исторические факты