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«В 2017 году 40% минчан назвали себя велосипедистами»

16 апреля 2018 19:48
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Анастасия перемещается по городу, в основном, только на велосипеде. Первым её «железным конём» был «Аист». Сейчас у неё – типичный городской велосипед. За время работы в Минском велосипедном обществе, она поняла все особенности перемещения по городу на двухколёсном транспорте.

Анастасия Янчевская, директор правления ОО «Минское велосипедное общество»:
В 2011 году «Минскградо» проводило исследование и 0,02% перемещений в городе осуществлялись на велосипеде.

Сейчас это – 1%.

В 2017 году 40% минчан назвали себя велосипедистами. Они сказали, что они выезжают несколько раз в месяц на велосипеде. При этом, количество велосипедов в городе Минске – около 800 тысяч. Это то же самое количество, что и количество машин.

Велосезон-2018 в Минске: что нового?

# общество # Велосипед # Анастасия Янчевская

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