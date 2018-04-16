Анастасия перемещается по городу, в основном, только на велосипеде. Первым её «железным конём» был «Аист». Сейчас у неё – типичный городской велосипед. За время работы в Минском велосипедном обществе, она поняла все особенности перемещения по городу на двухколёсном транспорте.

Анастасия Янчевская, директор правления ОО «Минское велосипедное общество»:

В 2011 году «Минскградо» проводило исследование и 0,02% перемещений в городе осуществлялись на велосипеде.

Сейчас это – 1%.

В 2017 году 40% минчан назвали себя велосипедистами. Они сказали, что они выезжают несколько раз в месяц на велосипеде. При этом, количество велосипедов в городе Минске – около 800 тысяч. Это то же самое количество, что и количество машин.