Веломарафон мира <Чернобыль-2000+> завершается

18 октября в Минске на площади Победы состоится торжественная встреча участников международного благотворительного веломарафона мира <Чернобыль - 2000+>. Эта международная акция посвящена 20-й годовщине чернобыльской катастрофы и памяти всех жертв радиационных аварий. Она стартовала 26 апреля на Красной площади в Москве и завершится 26 октября. Марафон прошел через десятки стран и сотни городов. Велосипедисты преодолеют дистанцию в 17 тысяч километров. Участниками марафона стали представители 38 государств. В белорусской столице к ним присоединятся 20 велосипедистов Минска. На площади Победы состоятся торжественный митинг, посвященный памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Затем гости столицы посетят мемориальный комплекс <Хатынь> и историко-культурный комплекс <Линия Сталина>.