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Лучшим мамам - признание и цветы

17 октября 2006 13:39
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Полсотни матерей лучших студентов поздравил 17 октября ректор БГУ. Такое чествование в вузе уже третий год. Мероприятие приурочили ко Дню матери. Им по традиции завершают праздничную неделю. В Гобеленовом зале ректората собрались самые талантливые студенты третьего и пятого курсов - лауреаты, победители олимпиад. Число претендентов на звание лучших с каждым годом растет, но количество мест остается неизменным. Всего их 50. Хотя ежегодно в БГУ отмечают премиями около двухсот студентов. Некоторых матерей приглашают не первый год. В этот раз для них устроят концерт.
# общество

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