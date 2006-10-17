Лучшим мамам - признание и цветы

Полсотни матерей лучших студентов поздравил 17 октября ректор БГУ. Такое чествование в вузе уже третий год. Мероприятие приурочили ко Дню матери. Им по традиции завершают праздничную неделю. В Гобеленовом зале ректората собрались самые талантливые студенты третьего и пятого курсов - лауреаты, победители олимпиад. Число претендентов на звание лучших с каждым годом растет, но количество мест остается неизменным. Всего их 50. Хотя ежегодно в БГУ отмечают премиями около двухсот студентов. Некоторых матерей приглашают не первый год. В этот раз для них устроят концерт.