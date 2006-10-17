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Скоро станет всем тепло

17 октября 2006 13:40
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В течение недели в большинстве городов республики подключат тепло в жилые дома и гостиницы. Отдельные области, в том числе и Минск, приняли решение о подключении тепла для детских дошкольных учреждений 12-13 октября.  Отопительный сезон для всех школ, учебных учреждений, лечебно-профилактических, медицинских учреждений, музеев и учреждений соцобеспечения республики уже начался.     Облисполкомы и городские власти Минска, Витебска, Могилева и Гомеля приняли решение о поэтапном включении на нынешней неделе отопления для жилого фонда и гостиниц. Брестская и Гродненская области позже переходят на осенне-зимний режим обслуживания жилья и учреждений.
# общество

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