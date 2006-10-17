Ученые получили новый элемент периодической таблицы Менделеева

Российские и американские физики-ядерщики официально сообщили о получении ими нового, 118-го сверхтяжелого элемента периодической таблицы Менделеева. Эксперименты по синтезу этого элемента проводились в феврале - июне прошлого года. Исследователи указали, что ядро нового элемента образовалось в результате так называемой <бомбардировки> мишени из элемента калифорния ионами изотопа кальция. Предполагается, что новый элемент займет место в самом конце периодической таблицы Менделеева. Российские ученые при подготовке к эксперименту, предложили название новому элементу -<московий>. Однако решение об имени пока не принято.