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Ученые получили новый элемент периодической таблицы Менделеева

17 октября 2006 11:05
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Российские и американские физики-ядерщики официально сообщили о получении ими нового, 118-го сверхтяжелого элемента периодической таблицы Менделеева. Эксперименты по синтезу этого элемента проводились в феврале - июне прошлого года. Исследователи указали, что ядро нового элемента образовалось в результате так называемой <бомбардировки> мишени из элемента калифорния ионами изотопа кальция. Предполагается, что новый элемент займет место в самом конце периодической таблицы Менделеева. Российские ученые при подготовке к эксперименту, предложили название новому элементу -<московий>. Однако решение об имени пока не принято.
# общество

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