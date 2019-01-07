Президент Беларуси зажёг рождественскую свечу в Храме-памятнике в честь Всех Святых в Минске
Новости Беларуси. По традиции Рождество Президент проводит в окружении верующих. 7 января Александр Лукашенко зажег рождественскую свечу у иконы святого благоверного князя Александра Невского в Храме-памятнике в честь Всех Святых в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно здесь в октябре 2015-ого прошла «Молитва за Беларусь», а уже в 2019 году в день Покрова Пресвятой Богородицы состоялся чин освящения с участием Патриарха Кирилла и Митрополита Павла.
Уникально и внутреннее убранство. В храме-памятнике тесно переплелись церковные и исконно белорусские, исторические мотивы. А вот строили святыню достаточно долго – около 20 лет.
«Этот храм является свечой всего народа». Рассказываем о Храме-Памятнике в честь Всех Святых
Как подчеркнул Александр Лукашенко, храм практически ровесник нашей суверенной Беларуси. К этому месту не остались равнодушны тысячи людей. Оно объединило их так же, как и Рождество объединяет миллионы белорусов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Рождество – один из самых глубоких по своему смыслу христианских праздников. Оно символизирует рождение человека, которому предначертано совершать подвиг, пожертвовать собой ради спасения других людей.
В разные времена белорусская земля теряла миллионы сыновей и дочерей своих, которые, не жалея своей жизни, защищали свою Родину. Судьбы многих бесследно стерло время. Но имена героев минувшего столетия и наших дней мы увековечили, построив этот величественный храм-памятник. Оно ровесник нашего молодого суверенного и независимого государства. Все в этом проекте, от идеи до воплощения замысла, служит главной цели – сохранению исторической памяти, утверждению мира и согласия в обществе.
Историю не изменить. Ее нельзя и забыть, потому что нет лучшей защиты, чем память о трагическом прошлом. Мы ценим мир, потому что были свидетелями горя и ужаса войн как никакой другой народ в мире. Белорусы это испытали сполна. Мы ценим мир и призываем все народы к дружбе и сотрудничеству. И в этой миссии наше государство, белорусский народ, наша церковь, всегда были едины.
В честь праздника в дар Храму-памятнику глава государства передал уникальную икону «Рождество Христово».