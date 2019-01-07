Президент Беларуси зажёг рождественскую свечу в Храме-памятнике в честь Всех Святых в Минске

Новости Беларуси. По традиции Рождество Президент проводит в окружении верующих. 7 января Александр Лукашенко зажег рождественскую свечу у иконы святого благоверного князя Александра Невского в Храме-памятнике в честь Всех Святых в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно здесь в октябре 2015-ого прошла «Молитва за Беларусь», а уже в 2019 году в день Покрова Пресвятой Богородицы состоялся чин освящения с участием Патриарха Кирилла и Митрополита Павла.

Уникально и внутреннее убранство. В храме-памятнике тесно переплелись церковные и исконно белорусские, исторические мотивы. А вот строили святыню достаточно долго – около 20 лет. «Этот храм является свечой всего народа». Рассказываем о Храме-Памятнике в честь Всех Святых Как подчеркнул Александр Лукашенко, храм практически ровесник нашей суверенной Беларуси. К этому месту не остались равнодушны тысячи людей. Оно объединило их так же, как и Рождество объединяет миллионы белорусов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Рождество – один из самых глубоких по своему смыслу христианских праздников. Оно символизирует рождение человека, которому предначертано совершать подвиг, пожертвовать собой ради спасения других людей. В разные времена белорусская земля теряла миллионы сыновей и дочерей своих, которые, не жалея своей жизни, защищали свою Родину. Судьбы многих бесследно стерло время. Но имена героев минувшего столетия и наших дней мы увековечили, построив этот величественный храм-памятник. Оно ровесник нашего молодого суверенного и независимого государства. Все в этом проекте, от идеи до воплощения замысла, служит главной цели – сохранению исторической памяти, утверждению мира и согласия в обществе.