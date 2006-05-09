Величие подвига ветеранов не меркнет с течением времени

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 мая по традиции принял участие в праздничном шествии ветеранов, посвященном Дню Победы.

Участниками шествия, начавшегося с Октябрьской площади и проследовавшего до площади Победы, стали также высшие должностные лица, представители государственных органов, общественных организаций, зарубежные гости, участники международной акции "Мы - наследники Победы". Белорусский лидер возложил венок к монументу Победы. Рядом легли венки от правительства, парламента, министерств и ведомств, православного и католического духовенства, дипломатического корпуса, сообщили в пресс-службе главы государства.

Память погибших в Великой Отечественной войне присутствовавшие почтили минутой молчания.

<Мы, белорусы, в полной мере осознаем величие подвига миллионов известных и безымянных героев, спасших мир от коричневой чумы>, - заявил Александр Лукашенко. По его словам, 9 мая мы отмечаем как один из самых святых, почитаемых и дорогих праздников. Великая Победа стала поворотным моментом в новейшей истории. Советский Союз и страны антигитлеровской коалиции, разгромив фашистскую Германию, принесли свободу народам Европы, сделали возможными их нынешнее благополучие и процветание, подчеркнул глава государства.

Президент напомнил, что 65 лет назад Беларусь первой из советских республик приняла на себя удар немецких полчищ. Защитники Отечества не сдавали без боя ни пяди родной земли. Призыв "Все для фронта, все для победы" стал смыслом жизни белорусского народа. В рядах Красной Армии сражались свыше 1 млн. 300 тыс. наших земляков.

Оказавшись на передовой борьбы с фашизмом, непокоренный народ Беларуси развернул на родной земле небывалое по масштабу движение сопротивления с этим злейшим врагом человечества, отметил Александр Лукашенко. При этом он подчеркнул: "Мир не знал примеров такого массового партизанского движения. Более 370 тыс. партизан и 70 тыс. подпольщиков вели беспощадный бой в тылу врага. Бок о бок с мужчинами сражались женщины, старики, подростки, дети".

Беларусь внесла огромный вклад в общую Победу, цена которой для нашего народа очень велика, сказал президент. Он подчеркнул, что в огне войны погиб каждый третий наш соотечественник, более 800 тыс. солдат и офицеров полегли на фронтах Великой Отечественной. Гитлеровцы уничтожили почти 2,5 млн. мирных жителей. Сотни тысяч умерли от ран и увечий.

Александр Лукашенко с сожалением констатировал, что 21 век не принес человечеству избавления от войн и вооруженных конфликтов. В современном мире накоплены огромные арсеналы ядерного оружия. Происходит расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран. Поднимает голову международный терроризм. Не прекращаются попытки вооруженного вмешательства в дела суверенных государств. "Любители бряцать оружием вообразили себя вершителями судьбы планеты, устроителями нового мирового порядка, беспощадно топчут коваными сапогами страны, которые не желают подчиняться их произволу. А если вооруженное вторжение невозможно, пытаются разрушить независимые государства изнутри", - отметил Президент. При этом он подчеркнул, что накануне президентских выборов Беларусь подверглась "дичайшему политическому и информационному давлению извне, которое продолжается до сих пор".

"Но наши противники не учли главного - непреклонного, свободолюбивого, гордого характера белорусского народа. Белорусы сплотились и сделали самостоятельный выбор в пользу мира, стабильности и процветания, проявили высочайший моральный дух, патриотизм непокоренного и уважающего себя народа. Такой народ достоин преклонения и высочайшего уважения>, - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства убежден: наследие Победы огромно, но его необходимо защищать. Как отметил президент, в последние десятилетия не прекращаются попытки фальсифицировать историю второй мировой войны. Принижается роль советского народа в разгроме нацистской Германии. "Мы должны этому решительно противостоять. Мы не позволим предать забвению память тех огненных лет", - заявил Александр Лукашенко.

Президент от всей души приветствовал на белорусской земле участников международной акции "Мы - наследники Победы". Посланцы более чем 20 государств Европы, Азии, Америки собрались в Минске с высокой и благородной миссией: объединить усилия молодежи, всех людей доброй воли разных стран и континентов ради сохранения памяти об итогах и уроках войны.

Обращаясь к ветеранам, глава государства подчеркнул: "Величие вашего подвига не меркнет с течением времени. В годы войны вы отстояли свободу и независимость Отчизны. А мы, наследники Победы, клянемся исполнить ваш завет: любить и беречь родную Беларусь. Неустанно трудиться ради ее процветания и счастья людей. Быть достойными поколения, спасшего человечество от фашизма". "Будем же вместе бороться с новыми вызовами и угрозами 21 века. Бороться за мир, за счастливое настоящее и будущее народов планеты", - призвал Александр Лукашенко.

Президент подтвердил свою принципиальную позицию: ветераны Великой Отечественной войны в Беларуси должны быть самыми авторитетными и уважаемыми людьми. Александр Лукашенко тепло пообщался с ветеранами, поздравил их с Днем Победы, пожелал долгих лет жизни, здоровья, мира и благополучия.

Отвечая на вопросы журналистов, президент подчеркнул: "Мы - наследники Победы, которую обязаны защитить и сохранить. Мы должны всегда помнить великий подвиг ветеранов". Делясь своими впечатлениями от праздника, глава государства отметил, что настроение людей из года в год меняется к лучшему. "Пусть радость великого и светлого всенародного праздника живет в наших сердцах!" - заключил белорусский лидер.