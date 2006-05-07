Беларусь - Словакия: 2:1

Вечер субботы принес приятную новость всем любителям хоккея нашей страны. На чемпионате мира в Латвии сборная Беларуси взяла верх над командой Словакии 2:1.Белорусы открыли счет на пятнадцатой минуте второго периода. Дмитрий Мелешко на скорости переиграл защитника словацкой сборной, а затем оставил не удел и голкипера соперника. Подопечные Франтишека Хоссы вскоре отыгрались. Гол забил Иван Черник. Победу белорусам принес точный бросок Олега Антоненко в конце второй трети. Следующий поединок на турнире наша команда проведет в понедельник с россиянами.