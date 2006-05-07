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Минск принимает гостей

07 мая 2006 10:26
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В Минск из городов-героев Беларуси, России и Украины приехали юные туристы. В белорусской столице открылся 12-й международный туристский слет, посвященный 61-годовщине Победы в Великой Отечественной войне.5 дней 200 путешественников будут жить в палатках, соревноваться между собой в ориентировании на местности, и лучшей походной песне. Накануне они собрались на площади Победы, чтобы отдать дань уважения ветеранам и возложить цветы к вечному огню. Такие слёты проходят ежегодно. И каждый раз для участия в них приезжает все больше школьников. Эти праздники для ребят не только возможность еще раз проверить свои силы и найти новых друзей в разных странах, но и пообщаться с ветеранами.
# общество # общество

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