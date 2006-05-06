Поздравление Президента Беларуси с Днем Победы

Уважаемые соотечественники! Дорогие ветераны! Сердечно поздравляю вас с великим праздником - Днем Победы!9 Мая для белорусского народа является символом национальной гордости и памяти. Эта дата навсегда золотом вписана в летопись Республики Беларусь. Она - в сердце каждого, кто знает цену миру, кто превыше всего ставит честь и свободу своей Отчизны.

В годы тяжелых испытаний огромная страна в едином порыве поднялась на борьбу с фашистским агрессором. Одна на всех беда сроднила людей разных национальностей и вероисповеданий, пробудила высочайший патриотизм, героизм и стойкость.

Невозможно переоценить вклад в Победу белорусов, которые самоотверженно сражались против ненавистного врага и испытали на себе неимоверные тяготы и лишения самой продолжительной и кровопролитной войны.

Низкий поклон вам, отважные фронтовики, партизаны и подпольщики, мужественные труженики тыла. Бесконечная благодарность от ныне живущих и будущих поколений. Сколько бы лет ни минуло, мы никогда не забудем славную Победу. Подвиг участников Великой Отечественной войны - вечный пример силы духа и дружбы народов - вдохновляет на достижение высоких целей: укрепление могущества Беларуси и развитие всестороннего сотрудничества с братскими народами.

С праздником Победы, дорогие соотечественники, мира вам и благополучия!

Александр Лукашенко.