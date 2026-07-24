Там наш Президент – Лукашенко о сотрудничестве с Алжиром

Глава государства потребовал убрать внутренние барьеры, которые заметно тормозят уже принятые решения. По словам Президента, там, где договоренности достигнуты на высшем уровне, чиновники должны обеспечивать результат, а не создавать новые согласования и искусственные препятствия.

Бюрократия не должна становиться препятствием для реализации стратегически важных для страны инвестиционных проектов. Такое требование озвучил Александр Лукашенко на совещании по вопросам работы с зарубежными партнерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо бюрократии, похоже, нам мешает неумение выделять главное. Да, мир большой и работать можно в любой точке, но объять необъятное мы едва ли сможем. Сейчас, когда речь не идет о примитивной торговле, упор делают на совместное сборочное производство, кооперацию, технологии, мы должны вспомнить, что не можем тягаться со странами в разы больше и мощнее нас. Нам это и не нужно. Наша стратегия должна быть основана на точечном приложении усилий. Лучше всего это видно на примере Африки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам надо четко определиться в правительстве, куда в Африке мы должны идти. Мы не Россия, не Китай и не Америка, чтобы фронтом идти с севера на юг или наоборот. Нам надо четко определиться: запад, восток, на юге предприятия или на севере.

Как я вижу. Как-то мы с Египтом туда-сюда, не всегда получалось, но с Алжиром можно работать и делать быстро, пока там, можно сказать, наш Президент, понимающий, взрослый человек, понимает, что такое, еще помнящий Советский Союз. С ними надо работать. Не отказываться от работы с Египтом, не отказываться от работы с Ливией и даже с Суданом.

На западе? Ладно, пускай будет Гана. Сегодня ответ мне прислал Президент, благодарит за визит. Только что я прочитал: готов сотрудничать всячески. Хорошо, пускай на западе будет Гана. Там хорошие порты. Вот зашли с востока, с запада, с севера.

На юге у нас есть Зимбабве. Если, министр побывал там, мы подключим Мозамбик и Зимбабве, будем сотрудничать. Мозамбик – это побережье Индийского океана. Мы через их порты можем сотрудничать с Зимбабве и другими странами. Что еще надо? Больше ничего не надо. Мы не гиганты. Вот такой гигантоманией мы страдать не должны. Мы должны определиться точно, куда нам идти.

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