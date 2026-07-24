Там наш Президент – Лукашенко о сотрудничестве с Алжиром

Бюрократия не должна становиться препятствием для реализации стратегически важных для страны инвестиционных проектов. Такое требование озвучил Александр Лукашенко на совещании по вопросам работы с зарубежными партнерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства потребовал убрать внутренние барьеры, которые заметно тормозят уже принятые решения. По словам Президента, там, где договоренности достигнуты на высшем уровне, чиновники должны обеспечивать результат, а не создавать новые согласования и искусственные препятствия.
Помимо бюрократии, похоже, нам мешает неумение выделять главное. Да, мир большой и работать можно в любой точке, но объять необъятное мы едва ли сможем. Сейчас, когда речь не идет о примитивной торговле, упор делают на совместное сборочное производство, кооперацию, технологии, мы должны вспомнить, что не можем тягаться со странами в разы больше и мощнее нас. Нам это и не нужно. Наша стратегия должна быть основана на точечном приложении усилий. Лучше всего это видно на примере Африки.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам надо четко определиться в правительстве, куда в Африке мы должны идти. Мы не Россия, не Китай и не Америка, чтобы фронтом идти с севера на юг или наоборот. Нам надо четко определиться: запад, восток, на юге предприятия или на севере.
Как я вижу. Как-то мы с Египтом туда-сюда, не всегда получалось, но с Алжиром можно работать и делать быстро, пока там, можно сказать, наш Президент, понимающий, взрослый человек, понимает, что такое, еще помнящий Советский Союз. С ними надо работать. Не отказываться от работы с Египтом, не отказываться от работы с Ливией и даже с Суданом.
На западе? Ладно, пускай будет Гана. Сегодня ответ мне прислал Президент, благодарит за визит. Только что я прочитал: готов сотрудничать всячески. Хорошо, пускай на западе будет Гана. Там хорошие порты. Вот зашли с востока, с запада, с севера.
На юге у нас есть Зимбабве. Если, министр побывал там, мы подключим Мозамбик и Зимбабве, будем сотрудничать. Мозамбик – это побережье Индийского океана. Мы через их порты можем сотрудничать с Зимбабве и другими странами. Что еще надо? Больше ничего не надо. Мы не гиганты. Вот такой гигантоманией мы страдать не должны. Мы должны определиться точно, куда нам идти.
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