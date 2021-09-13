«Ведём ревизию запорной арматуры». Как в Минской области готовятся к отопительному сезону?
Новости Беларуси. К концу сентября все котельные Минской области получат паспорта готовности к отопительному сезону. Только на балансе областного ЖКХ насчитывается 825 объектов. Почти 90 % из них уже имеют паспорт, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
К холодам готовились основательно: ремонтировали оборудование, проверяли изоляцию труб, заготавливали топливо. В лидерах – Логойский, Слуцкий, Пуховичский и Молодечненский районы. В конце недели синоптики обещают похолодание, поэтому темп подготовки ускорят.
Подробнее – в материале Анастасии Кончиц.
Прошлый отопительный сезон в Любанском районе прошел без сбоев. Все благодаря тщательной подготовке. В этом сезоне задача – сработать в таком же штатном режиме, чтобы тепло вовремя пришло в каждый дом.
Анастасия Кончиц, корреспондент:
К отопительному сезону специалисты начали готовиться еще летом. Необходимо провести ремонт оборудования, проверить целостность труб, заготовить топливо. Остались финальные штрихи, но уже можно сказать: к холодам в районе готовы.
Паспорта готовности уже получили 29 котельных из 31-й. Только у этой мощность – четыре мегаватта в час. Все процессы автоматизированы и почти не требуют участия человека. Активно ведут и заготовку топлива для теплоисточников. В неделю – около 1 000 кубометров щепы.
За исправность оборудования специалисты тоже ручаются – каждый прибор прошел необходимые проверки. На балансе ЖКХ около 190 многоэтажек. Жилищный фонд готов к отопительному сезону готов на 100 %.
Александр Белькевич, главный инженер Любанского ЖКХ:
Начинается работа с испытания тепловых сетей, внутридомовых сетей, произвелись промывки. При выявлении неисправности, повреждения производится ремонт, что, в принципе, и было выполнено.
Для Андрея Шешко это уже шестой отопительный сезон. Признается: чтобы подготовить к холодам один теплоузел, нужно около двух дней. Работа отлажена и выверена.
Андрей Шешко, старший мастер участка жилфонда Любанского ЖКХ:
В первую очередь мы обращаем внимание на целостность тепловой изоляции трубопровода, наличие там стрелок, направляющих движение воды. Проводим проверку всех манометров. Ведем ревизию запорной арматуры.
До отопительного сезона остались считаные дни. Он начнется, когда среднесуточная температура будет не выше восьми градусов тепла в течение пяти дней. Традиционно первыми тепло получат детские сады, школы и больницы. Для некоторых котельных области этот отопительный сезон будет первым. Так, новые теплоисточники построены в Слуцком и Крупском районах.