«Ведём ревизию запорной арматуры». Как в Минской области готовятся к отопительному сезону?

Новости Беларуси. К концу сентября все котельные Минской области получат паспорта готовности к отопительному сезону. Только на балансе областного ЖКХ насчитывается 825 объектов. Почти 90 % из них уже имеют паспорт, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. К холодам готовились основательно: ремонтировали оборудование, проверяли изоляцию труб, заготавливали топливо. В лидерах – Логойский, Слуцкий, Пуховичский и Молодечненский районы. В конце недели синоптики обещают похолодание, поэтому темп подготовки ускорят. Подробнее – в материале Анастасии Кончиц.

Прошлый отопительный сезон в Любанском районе прошел без сбоев. Все благодаря тщательной подготовке. В этом сезоне задача – сработать в таком же штатном режиме, чтобы тепло вовремя пришло в каждый дом.

Анастасия Кончиц, корреспондент:

К отопительному сезону специалисты начали готовиться еще летом. Необходимо провести ремонт оборудования, проверить целостность труб, заготовить топливо. Остались финальные штрихи, но уже можно сказать: к холодам в районе готовы.

Паспорта готовности уже получили 29 котельных из 31-й. Только у этой мощность – четыре мегаватта в час. Все процессы автоматизированы и почти не требуют участия человека. Активно ведут и заготовку топлива для теплоисточников. В неделю – около 1 000 кубометров щепы. За исправность оборудования специалисты тоже ручаются – каждый прибор прошел необходимые проверки. На балансе ЖКХ около 190 многоэтажек. Жилищный фонд готов к отопительному сезону готов на 100 %.

Александр Белькевич, главный инженер Любанского ЖКХ:

Начинается работа с испытания тепловых сетей, внутридомовых сетей, произвелись промывки. При выявлении неисправности, повреждения производится ремонт, что, в принципе, и было выполнено. Для Андрея Шешко это уже шестой отопительный сезон. Признается: чтобы подготовить к холодам один теплоузел, нужно около двух дней. Работа отлажена и выверена.