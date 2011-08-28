По факту сожжения государственного флага брестские правоохранители возбудили уголовное дело

Житель Малориты решил прославиться сжег государственный флаг, выложив фотографии этого поступка в сеть.

Следственный эксперимент: молодой человек рассказывает правоохранителям, как это было. Малоритская средняя школа. Здесь с друзьями, подогретые алкоголем, сорвали государственный флаг. А потом решили довести дело до конца. Вышли в лесопосадку и сожгли, зафиксировав все на камеру. Фото выложили в интернет. Правда, не надолго. Признается — испугался.

По фото следователи сначала установили географию. А затем и личность хулигана. 19-летний житель Малориты, рабочий местного предприятия, новоиспеченный студент. Установлены и другие участники преступления, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Сегодня свои оскорбительные действия молодой человек называет случайной глупостью. Но правоохранители в это верят с трудом.

Леонид Беланович, начальник управления по Брестской области главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь:

Они положили флаг на землю, потоптались по нему, затем сожгли. Возбуждено уголовное дело по статье 370 Уголовного кодекса РБ «Надругательство над государственными символами». Санкции статьи предусматривают арест сроком до 3 месяцев или 1 год ограничения свободы.

Уже установлено, что у жителя Малориты проблемы с законом не впервые. На счету хулиганство и распитие спиртных напитков в общественных местах.

Руслан Воронков, старший уполномоченный по особо важным делам главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь:

Квалификация специалистов МВД и действующее уголовное законодательство, а также Административный кодекс Республики Беларусь позволяют привлекать к ответственности как реальных, так и виртуальных злоумышленников.

Вопреки расхожему мнению отдельных граждан, что в сети интернет возможно все, в органах внутренних дел добавляют: возможно — в рамках закона.