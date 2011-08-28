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Сельскохозяйственные ярмарки будут проходить еженедельно по выходным до 5 ноября во всех районах Минска

28 августа 2011 15:13
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Мясная, молочная, рыбная, плодоовощная, консервированная — всё лучшее от отечественных производителей. Причем, с большой скидкой.

В этом году сезон выездной торговли открыли раньше обычного, чтобы все минчане могли запастись витаминами. Свою продукцию в столицу привезли более ста производителей со всех областей страны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Торговые ряды сегодня также посетили представители власти. А за участие в ярмарке мэр столицы Николай Ладутько вручил представителям областных центров памятные призы — плазменные телевизоры отечественного производства.

Валерий Иванов, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Мы берем обязательство еженедельно делать ярмарки в Минске. В них будут участвовать все области. Постараемся сделать так, чтобы каждый район — а их 118 районов — были здесь, показали, на что они способны. Вывезли сюда свою продукцию по достаточно доступным ценам, в достаточном ассортименте.

# общество

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