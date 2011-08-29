Почему родители отдают сыновей в кадетское училище?

Маленьких капитанов в столице станет больше. Институт кадетства, которому более 300 лет, возрождается и в Беларуси. 1 сентября прозвенит звонок во втором минском кадетском училище.

Игорь Реут, директор Минского городского кадетского училища №2:

Мы планируем проводить обучение 5 дней в неделю. В субботу — общие спортивные мероприятия до обеда, соревнования, факультативы. И с обеда будем отпускать в увольнение по месту жительства к родителям.

Сначала юноши сдавали психологическое тестирование и физическую подготовку. К сожалению, этот первый этап для некоторых стал заключительным. Остальные же продолжили вступительные испытания по математике и русскому или белорусскому языку. У детей-сирот изначально привилегии - зачисление вне конкурса.

Всего же на поступление в кадетское училище №2 было подано 135 заявлений.

Дальше после окончания кадетского училища можно будет поступать как в ВУЗы, так и в пограничные войска.

Игорь Реут, директор Минского городского кадетского училища №2:

Это будет или срочная служба, остается право оставаться на контрактную службу. Кто захочет, будет поступать в наш институт пограничной службы.