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Выступления бойцов, военного оркестра и конкурсы. Семейно-спортивный праздник прошёл на базе бригады спецназа в Минске

17 февраля 2019 12:18
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Новости Беларуси. Показательные выступления спецназа, дефиле военного оркестра и необычные конкурсы. На плацу воинской части 32-14 прошел семейно-спортивный праздник «Зимние забавы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он давно стал традиционным и на этот раз собрал несколько сотен человек – это учащиеся школ, родители военнослужащих и молодежь.

Выступления бойцов, военного оркестра и конкурсы. Семейно-спортивный праздник прошёл на базе бригады спецназа в Минске-1

Выступления бойцов, военного оркестра и конкурсы. Семейно-спортивный праздник прошёл на базе бригады спецназа в Минске-3

В канун Дня защитника Отечества бойцы устроили для зрителей настоящее фаер-шоу, продемонстрировали приемы рукопашного боя, а также посоревновались в точности стрельбы из пневматического оружия.

Также специально для родственников солдат и офицеров были организованы забавные конкурсы. Мамы военнослужащих кормили своих сыновей солдатской кашей, а отцы выясняли, кто быстрее разберет оружие.

Выступления бойцов, военного оркестра и конкурсы. Семейно-спортивный праздник прошёл на базе бригады спецназа в Минске-6

Покатались на танке, бронированной машине. Сходили на мотоциклах покатались.

Выступления бойцов, военного оркестра и конкурсы. Семейно-спортивный праздник прошёл на базе бригады спецназа в Минске-9

Очень красивый, яркий праздник. Всё очень активное, такие интересные конкурсы.

Выступления бойцов, военного оркестра и конкурсы. Семейно-спортивный праздник прошёл на базе бригады спецназа в Минске-12

Кому-то интересно пострелять из оружия… В обычной жизни не получишь такого адреналина.

Дети видят, смотрят, берут пример. Армия ведь это не только когда взрывают снаряды и головой бьются об кирпичи. Это еще и духовное какое-то просвещение.

Выступления бойцов, военного оркестра и конкурсы. Семейно-спортивный праздник прошёл на базе бригады спецназа в Минске-15

Украшением праздника стала демонстрация современного оружия и образцов военной техники. На интерактивных площадках гости смогли пострелять из автомата, попробовать солдатскую кухню и посидеть за рулем бронированной машины.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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