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«Веду ребёнка в школу – машины не пропускают»: минчане просят установить светофор на опасном переходе

30 октября 2018 11:58
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Новости Беларуси. Ситуацию на дорогах Минска обсуждали в программе «Большой город».

Минчане просят установить светофор возле опасного пешеходного перехода на улице Левкова. Аргумент действительно весомый – рядом находится школа, четыре детских сада, остановка и много магазинов. В общем, место многолюдное.

Однако есть одна проблема – неуступчивые автомобилисты.

«Веду ребёнка в школу – машины не пропускают»: минчане просят установить светофор на опасном переходе -1

Тревогу бьют молодые мамы. Их младшие школьники попросту не могут перейти дорогу сами.

Особенно в час пик – машины здесь и не думают останавливаться.

Получается – не длинная, но очень долгая дорога домой. Во-вторых, из-за того, что водители не хотят притормозить, здесь часто под колёса авто попадают пешеходы. Особенно тяжело приходится инвалидам. Неподалёку они занимаются в территориальном центре.

«Веду ребёнка в школу – машины не пропускают»: минчане просят установить светофор на опасном переходе -4

Юлия Русак:
Очень часто здесь стоят припаркованные машины, и со второго ряда просто не видно никого. У самих были такие ситуации, когда переходишь: первая машина остановилась, а вторая машина тебя не видит и едет прямо. И если ребенок чуть побежал, то это аварийная ситуация.

Лариса Ахраменко:
Из-за пробок, которые здесь скапливаются утром и вечером, дети без сопровождения родителей пройти не могут. Я веду утром ребёнка в школу – машины не пропускают.

Все спешат на работу, и как ехали, так и едут.

«Веду ребёнка в школу – машины не пропускают»: минчане просят установить светофор на опасном переходе -7

По большому счёту, мелочей на дороге не бывает. И опасные манёвры участникам дорожного движения могут стоить жизни. Как нам стало известно, светофор на оживлённом перекрёстке горожанам пообещали поставить уже в начале следующего года.

А пока – ремонтные работы.

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# ГАИ # общество

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