«Веду ребёнка в школу – машины не пропускают»: минчане просят установить светофор на опасном переходе

Минчане просят установить светофор возле опасного пешеходного перехода на улице Левкова. Аргумент действительно весомый – рядом находится школа, четыре детских сада, остановка и много магазинов. В общем, место многолюдное.

Получается – не длинная, но очень долгая дорога домой. Во-вторых, из-за того, что водители не хотят притормозить, здесь часто под колёса авто попадают пешеходы. Особенно тяжело приходится инвалидам. Неподалёку они занимаются в территориальном центре.

Особенно в час пик – машины здесь и не думают останавливаться.

Тревогу бьют молодые мамы. Их младшие школьники попросту не могут перейти дорогу сами.

Юлия Русак:

Очень часто здесь стоят припаркованные машины, и со второго ряда просто не видно никого. У самих были такие ситуации, когда переходишь: первая машина остановилась, а вторая машина тебя не видит и едет прямо. И если ребенок чуть побежал, то это аварийная ситуация.

Лариса Ахраменко:

Из-за пробок, которые здесь скапливаются утром и вечером, дети без сопровождения родителей пройти не могут. Я веду утром ребёнка в школу – машины не пропускают.