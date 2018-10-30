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Конституционный суд рассматривает дело о правовом регулировании охраны изображения человека в Гражданском кодексе

30 октября 2018 11:43
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Новости Беларуси. Возможностей для защиты чести и достоинства человека в Беларуси может стать больше. Соответствующее дело 30 октября рассматривает Конституционный суд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конституционный суд рассматривает дело о правовом регулировании охраны изображения человека в Гражданском кодексе-1

Речь идет о правовом регулировании охраны изображения гражданина с его согласия и без в Гражданском процессуальном кодексе. Основанием для заседания послужили обращения в суд от Белорусской республиканской коллегии адвокатов, а также Общественного совета при МВД. Заявители считают, что правовая неопределенность в этом вопросе должна быть устранена.

Конституционный суд рассматривает дело о правовом регулировании охраны изображения человека в Гражданском кодексе-4

Валентина Подгруша, судья Конституционного суда Беларуси:
В последнее время получили особую значимость вопросы необходимости защиты личных неимущественных прав (таких, как свобода, честь и достоинство, неприкосновенность личности) в связи с широким распространением социальных сетей, сети Интернет и так далее.

Особенно защита изображения человека, кадры, фотографии и так далее, которые распространяются посторонними лицами без согласия изображаемого.

Конституционный суд рассматривает дело о правовом регулировании охраны изображения человека в Гражданском кодексе-7

Вопросы изображения гражданина в Беларуси подробно регламентируются законами о СМИ и рекламе, в то время как гражданское законодательство имеет лишь общие положения в этом отношении.

# Права человека # общество # Валентина Подгруша # Фотофакт

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