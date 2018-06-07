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Вечером 7 июня в Минске ограничат движение транспорта

07 июня 2018 07:14
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Новости Беларуси. Вечером 7 июня в Минске будет ограничено движение транспорта на части проспекта Машерова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Вечером 7 июня в Минске ограничат движение транспорта-1

С 21.00 до 23.00 часов будет закрыт участок от Даумана до проспекта Победителей. Здесь пройдёт тренировка сводной роты почетного караула, которая готовится к параду на День Независимости. Кроме того, в течении получаса, начиная с 20.00, движение ограничат по внешнему кольцу МКАД: от Байкальской до Скорины.

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

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