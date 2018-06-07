Вечером 7 июня в Минске ограничат движение транспорта

С 21.00 до 23.00 часов будет закрыт участок от Даумана до проспекта Победителей. Здесь пройдёт тренировка сводной роты почетного караула, которая готовится к параду на День Независимости. Кроме того, в течении получаса, начиная с 20.00, движение ограничат по внешнему кольцу МКАД: от Байкальской до Скорины.