Уснувший на работе стажер проснулся звездой Интернета

Новости США. Стажер одной американской компании проснулся знаменитым благодаря чувству юмора своих коллег.
Заметив, что молодой человек заснул прямо на рабочем месте, они решили сделать с ним общий снимок.
Новости США. Стажер одной американской компании проснулся знаменитым благодаря чувству юмора своих коллег.
Заметив, что молодой человек заснул прямо на рабочем месте, они решили сделать с ним общий снимок.
Главный герой фотографии не обиделся, даже наоборот. К ситуации он отнесся с юмором и разместил фото на сайте Reddit под никнеймом TheOrangeDuke.
В считанные часы в Сети появилось множество фотожаб на эту тему.
Фото. интернет-мем
Стажера, который заснул за компьютером на второй рабочий день, кстати, не уволили.
Фото. интернет-мем
Без юмора сложно представить жизнь любого человека.
Способность замечать комичные стороны жизни, с иронией относиться к себе и к другим зачастую облегчает разного рода противоречия и помогает найти лучший выход из неловких ситуаций. Но все это – при соблюдении определенных правил. Как, где, с кем и над чем следует шутить, чтобы не попасть впросак – подробная инструкция здесь.