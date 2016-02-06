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Уснувший на работе стажер проснулся звездой Интернета

06 февраля 2016 12:38
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Новости США. Стажер одной американской компании проснулся знаменитым благодаря чувству юмора своих коллег.

Заметив, что молодой человек заснул прямо на рабочем месте, они решили сделать с ним общий снимок. 

Уснувший на работе стажер проснулся звездой Интернета-1

Главный герой фотографии не обиделся, даже наоборот. К ситуации он отнесся с юмором и разместил фото на сайте Reddit под никнеймом TheOrangeDuke.

В считанные часы в Сети появилось множество фотожаб на эту тему.

Уснувший на работе стажер проснулся звездой Интернета-4


Фото. интернет-мем

Стажера, который заснул за компьютером на второй рабочий день, кстати, не уволили.

Уснувший на работе стажер проснулся звездой Интернета-7


Фото. интернет-мем

Без юмора сложно представить жизнь любого человека.

Способность замечать комичные стороны жизни, с иронией относиться к себе и к другим зачастую облегчает разного рода противоречия и помогает найти лучший выход из неловких ситуаций. Но все это – при соблюдении определенных правил. Как, где, с кем и над чем следует шутить, чтобы не попасть впросак – подробная инструкция здесь

# общество # Приколы # Фотофакт

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