Уснувший на работе стажер проснулся звездой Интернета

Заметив, что молодой человек заснул прямо на рабочем месте, они решили сделать с ним общий снимок.

Новости США. Стажер одной американской компании проснулся знаменитым благодаря чувству юмора своих коллег.

Главный герой фотографии не обиделся, даже наоборот. К ситуации он отнесся с юмором и разместил фото на сайте Reddit под никнеймом TheOrangeDuke.

В считанные часы в Сети появилось множество фотожаб на эту тему.