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Каникулы с пользой. Старшеклассники совместно с «Зеленстроем» благоустраивают территорию столицы

28 июня 2018 17:39
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Новости Беларуси. Провести каникулы интересно и с пользой для кошелька. Первые студенческие отряды приступили к работе во Фрунзенском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Каникулы с пользой. Старшеклассники совместно с «Зеленстроем» благоустраивают территорию столицы-1

Каникулы с пользой. Старшеклассники совместно с «Зеленстроем» благоустраивают территорию столицы-3

В отряде 15 человек – школьники 10 и 11 классов. Работают вместе с «Зеленстроем»: собирают траву, мусор, подметают территорию и высаживают цветы.

28 июня ребята взялись за порядок на проспекте Пушкина. Отряд работает 10 дней, за каждый из которых получит определенную сумму.

Всего за лето сформируют 30 отрядов различного направления: сельскохозяйственные, производственные и сервисные. В ноябре отметят лучших командиров и их бригад.

Каникулы с пользой. Старшеклассники совместно с «Зеленстроем» благоустраивают территорию столицы-6

Марта Ганцовская, первый секретарь Фрунзенского районного комитета ОО «БРСМ»:
Помимо того, что ребята трудятся, они также будут посещать различные воспитательные мероприятия.

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Марта Ганцовская # Фотофакт

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