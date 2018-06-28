Каникулы с пользой. Старшеклассники совместно с «Зеленстроем» благоустраивают территорию столицы

Новости Беларуси. Провести каникулы интересно и с пользой для кошелька. Первые студенческие отряды приступили к работе во Фрунзенском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В отряде 15 человек – школьники 10 и 11 классов. Работают вместе с «Зеленстроем»: собирают траву, мусор, подметают территорию и высаживают цветы.

28 июня ребята взялись за порядок на проспекте Пушкина. Отряд работает 10 дней, за каждый из которых получит определенную сумму.

Всего за лето сформируют 30 отрядов различного направления: сельскохозяйственные, производственные и сервисные. В ноябре отметят лучших командиров и их бригад.