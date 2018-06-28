Каникулы с пользой. Старшеклассники совместно с «Зеленстроем» благоустраивают территорию столицы

Новости Беларуси. Провести каникулы интересно и с пользой для кошелька. Первые студенческие отряды приступили к работе во Фрунзенском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Провести каникулы интересно и с пользой для кошелька. Первые студенческие отряды приступили к работе во Фрунзенском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В отряде 15 человек – школьники 10 и 11 классов. Работают вместе с «Зеленстроем»: собирают траву, мусор, подметают территорию и высаживают цветы.
28 июня ребята взялись за порядок на проспекте Пушкина. Отряд работает 10 дней, за каждый из которых получит определенную сумму.
Всего за лето сформируют 30 отрядов различного направления: сельскохозяйственные, производственные и сервисные. В ноябре отметят лучших командиров и их бригад.
Марта Ганцовская, первый секретарь Фрунзенского районного комитета ОО «БРСМ»:
Помимо того, что ребята трудятся, они также будут посещать различные воспитательные мероприятия.