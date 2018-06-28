«Это жизненная необходимость». Пандус в столичной многоэтажке стал причиной раздора между соседями

Новости Беларуси. Когда доброе дело привело к соседским войнам. Яблоком раздора в доме на улице Мирошниченко стал пандус, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На 3 этаже дома живет инвалид. Раньше здесь были обычная лестница и съезд для детских колясок. Недавно для безбарьерного передвижения установили пандус. Возле него переложили плитку, убрав тротуарную ступеньку. Однако многие жильцы жалуются на внешний вид конструкции и узкий проход, в который, например, с мебелью не войдешь.

Администрация Советского района уверяет: пандус сделан по всем нормам и правилам. Сохранен угол уклона и ширина дорожки. Проход к подъезду расширили, насколько это было возможно, а не затронуть его было нельзя. Иначе пандус выходил бы на проезжую часть.