Вчера – безработный, сегодня – предприниматель. У кого больше шансов получить субсидию на развитие собственного дела?

Новости Беларуси. Начать собственный бизнес – дело ответственное и непростое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но когда уверенность в своих силах непоколебима – возможно все. Герой нашего следующего сюжета доказал это на личном примере.

Несколько лет назад Владимир с женой поменяли прописку: из Украины переехали в Беларусь. Инженер-электронщик по образованию, без работы парень не остался. Но всегда хотелось большего, в плане развития. В январе 2018 года обратился в райисполком, а уже в марте получил субсидию. Самым сложным звеном в цепи оказалось ожидание.

Владимир Минов, индивидуальный предприниматель:

Был солнечный день. Позвонили, сказали, одобрили субсидию. Правда, сказали, что в Гродно надо будет съездить на обучение по индивидуальному предпринимательству. Ну как? Радостно! Потому что, наконец, ура, уже место было подготовлено – начинай работать.

И он начал. В тот же день зарегистрировал ИП. В торговом центре арендовал скромный уголок – всего 4 квадратных метра. Этого, конечно, мало для всей техники и рабочих инструментов. Но достаточно для удачного старта.

Камилла Шах, СТВ:

Владимир получил субсидию – 2000 рублей. И за каждый потраченный рубль надо было отчитаться. Самыми дорогостоящими покупками оказались кассовый аппарат – 300 рублей, и паяльная станция – 350.

О своей работе Владимир, кажется, может говорить вечно. Большой мир микросхем его манил с детства. Заработок зависит от сезона. В «хороший» месяц «чистыми» выходит до девятисот рублей. И чем сложнее ремонт, признается мастер, тем интереснее.

Владимир Минов:

Я могу саморазвиваться. Работа творческая, интересная. Разные задачи бывают. Бывают легкие, бывают очень сложные. Если клиент согласен, у меня были аппараты, с которыми я возился по 3 месяца, чтобы найти неисправность. Всего же за 2018 год Ошмянский райисполком выдал 4 субсидии будущим предпринимателям. Кроме ремонта бытовой техники, в графе «вид деятельности» значатся: отделочные работы, дневной уход за детьми и розничная торговля одеждой.

Мирослав Саросек, председатель Ошмянского районного исполнительного комитета:

Если в масштабах района можно судить, что это не такое уж большое количество, большой эффект, но это 4 человека, 4 семьи, получили возможность начать свое дело, развивать какой-то маленький собственный проект и могут служить примером другим.