Вблизи Минска построят более 4 млн кв.м жилья для нуждающихся

Новые жилые районы появятся неподалеку от Минска и в самой столице. Решение о строительстве принял глава государства – подписан соответствующий указ. Речь о возведении жилья для белорусов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комфортная застройка, а также вся необходимая для жизни инфраструктура «вырастет» вблизи агрогородка Колодищи Минского района и на территории жилого массива Зеленый Бор в Минске. Всего здесь планируют возвести более четырех миллионов квадратных метров квартир, в том числе арендных и социальных для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. В «комплекте» к многоэтажкам – полный пакет объектов обслуживания населения: магазины, детские сады и школы, медицинские учреждения и не только. Заказчиком по реализации этих масштабных проектов выступит УП «УКС Мингорисполкома».