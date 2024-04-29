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«Важно восприятие нашего молодого поколения». Итоги VII ВНС обсудили с педагогами Минска

29 апреля 2024 16:47
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Первые встречи делегатов ВНС уже проходят в самых различных аудиториях. Главные тезисы VII Всебелорусского народного собрания рассмотрели в учительской среде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Важно восприятие нашего молодого поколения». Итоги VII ВНС обсудили с педагогами Минска-1

«Историческая справедливость лежит в основе новой редакции Концепции национальной безопасности». Чтобы грамотно и своевременно реагировать на современные вызовы и угрозы, необходимо не только знать все нюансы прошлого, но и делать акцент на воспитание поколения будущего. Не без участия педагогов.

«Важно восприятие нашего молодого поколения». Итоги VII ВНС обсудили с педагогами Минска-4

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Зачем сегодня напролом наступать, выдвигать танки, пушки, когда можно захватить умы людей. И эти люди сами встретят эти танки, пушки, будут их обслуживать. Это сегодня происходит, к большому сожалению, в Украине, мы видим, в каком формате. В Прибалтике, Польше такая же политика, подготовленная стратегами западными в отношении Беларуси. Естественно, мы не можем этого допустить, поэтому мы должны в этом направлении работать.

«Важно восприятие нашего молодого поколения». Итоги VII ВНС обсудили с педагогами Минска-7

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
Только что мы приняли один из серьезных документов на Всебелорусском народном собрании – Концепцию национальной безопасности. Черным по белому прописаны и защита исторической памяти, и противодействие фашизму и нацизму на территории Республики Беларусь. Поэтому очень важно восприятие нашего молодого поколения, школьников. Не только неприятие фашизма, но и, самое главное, восприятие нашего народа как победителя.

«Важно восприятие нашего молодого поколения». Итоги VII ВНС обсудили с педагогами Минска-10

В ходе обсуждения делегаты ВНС не раз подчеркнули значимость предстоящего Дня Великой Победы и роль Беларуси в сохранении подлинной ценности этого поистине народного праздника. Наша страна одна из немногих постсоветских республик, сохранившая дату и подход к чествованию героев войны.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Сергей Клишевич # Артем Цуран

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