«Важно восприятие нашего молодого поколения». Итоги VII ВНС обсудили с педагогами Минска

Первые встречи делегатов ВНС уже проходят в самых различных аудиториях. Главные тезисы VII Всебелорусского народного собрания рассмотрели в учительской среде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Историческая справедливость лежит в основе новой редакции Концепции национальной безопасности». Чтобы грамотно и своевременно реагировать на современные вызовы и угрозы, необходимо не только знать все нюансы прошлого, но и делать акцент на воспитание поколения будущего. Не без участия педагогов.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Зачем сегодня напролом наступать, выдвигать танки, пушки, когда можно захватить умы людей. И эти люди сами встретят эти танки, пушки, будут их обслуживать. Это сегодня происходит, к большому сожалению, в Украине, мы видим, в каком формате. В Прибалтике, Польше такая же политика, подготовленная стратегами западными в отношении Беларуси. Естественно, мы не можем этого допустить, поэтому мы должны в этом направлении работать.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

Только что мы приняли один из серьезных документов на Всебелорусском народном собрании – Концепцию национальной безопасности. Черным по белому прописаны и защита исторической памяти, и противодействие фашизму и нацизму на территории Республики Беларусь. Поэтому очень важно восприятие нашего молодого поколения, школьников. Не только неприятие фашизма, но и, самое главное, восприятие нашего народа как победителя.