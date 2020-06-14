Надо вставать в 5 утра и ехать на автобусе. Как помогли многодетной семье с тройняшками, которым отказали в ближайшем садике
Новости Беларуси. Продолжим разговор о семейных ценностях и проблемах, с которыми сталкиваются белорусы при решении, казалось бы, простейших бытовых вопросов. Найти детский садик для тройняшек стало тем еще испытанием на прочность для многодетной семьи Кохан, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В садике рядом с домом семейству отказали. Нет там для них подходящей возрастной группы. Но в другой садик, который предложили как альтернативу, ехать полчаса на автобусе. И тогда семья обратилась за помощью к нашему телеканалу.
Виктория Ходосок окунулась в водоворот проблем и вместе с героями репортажа нашла выход из ситуации.
Виктория Ходосок, корреспондент:
В этой истории, сразу скажу, – такой небольшой спойлер – справедливый конец. Именно справедливый. Потом поймете почему. Не без лишних нервов, но проблемный вопрос героев сюжета решился. Чиновники пошли навстречу, а семья наконец-то вздохнула с облегчением. Это когда про хорошо. Но похожих ситуаций сплошь и рядом. А это уже про другое.
Ловким движением руки – и рыбка уже без домика.
Рыбка живет в аквариуме. Да? А где собачка?
Под раздачу попала и белочка. Повезло только паучку.
Держи паучка. Его вот сюда.
Даже кот Симба знает, что от этой банды хвост и усы надо держать подальше. Самооборона бесполезна. С тройняшками Никитой, Даней и Кириллом семье Кохан скучно не бывает никогда. Для старшей Вики ребятня – вообще забава.
Особенно весело каждый день в декрете маме Тане. Будни напролет с ребятней решено разбавить работой, а отважную троицу – отдать в детсад.
О предстоящей головной боли родители даже и подумать не могли. В садике рядом с домом семейству Кохан отказали: Никите, Дане и Кириллу на 1 сентября еще не будет двух лет, подходящей возрастной группы там для них нет. За помощью семья обратилась к телеканалу СТВ.
Евгений Кохан, многодетный папа:
Спустя две недели пришел ответ на мое обращение. В ответе сказано, что они нам отказывают (на основании закона, что на 1 сентября нам нет двух лет) и, скажем там, советуют обратиться к ним уже в 2021 году.
Тот самый сад, в котором отказали, буквально в 12 минутах ходьбы от дома. Это мы проверили лично. А вот тот, на который дали добро чиновники, в 12 остановках на троллейбусе. Это минут 40 в дороге. В час пик лучше вообще не считать сколько будет, и не думать, как маме с тройняшками преодолеть этот путь.
Татьяна Кохан, многодетная мама:
Если нам идти туда в сад, это нужно вставать в 5 утра для того, чтобы всех собрать, всех одеть, всех покормить. Потому что супруг работает с 4-5 утра, соответственно, возможности помочь нет. 7 утра, наверное, нам придется дочку к 7 отводить, потом к 8 – детей в сад, чтобы мне потом успеть в дальнейшем, когда пройдет период адаптации, на работу к 9 часам на Каменную Горку.
Евгений Кохан:
Они просто определились на вот этих 20 днях, грубо говоря. Ну 24 дня. Я же не прошу взять в группу до двух лет детей, которым год, допустим, или год и месяц. Это всего лишь… Даже не полный месяц. То есть разница небольшая.
Татьяна Кохан:
Тут не вопрос, мы можем пойти с октября в сад.
24 дня до двух лет, даже не месяц. Как простая арифметика обернулась сложной ситуацией? Просьбы войти в положение, все же троих малышей доставить в сад – это довольно хлопотно, особенно в дождь и снег. Но, увы, принимать эти обстоятельства не хотели.
– Дело в том, что у нас тройняшки. И везти полчаса на общественном транспорте трех двухлеток плюс еще отводить дочку в школу… Для одного человека это просто невозможно. Неужели не предусмотрено каких-то исключений?
– Какие исключения? В каждой семье есть свои какие-то особенности. И мы не можем учитывать особенности каждой семьи. Есть установленный порядок. У вас такая ситуация, у кого-то еще какая-то ситуация. Как мне определить, что у вас более значимая проблема, вам надо пойти навстречу.
Многодетные родители в отчаянии обратились на СТВ. Неужели действительно вопрос так сложно решить? Оказалось, совсем нет. Несколько звонков с просьбой разъяснить ситуацию по тройняшкам Кохан, и в итоге долгожданный ответ.
Евгений Кохан:
На самом деле, история закончилась очень неожиданно. Позвонила заведующая вот этим садиком, который мы хотели. Сказала, что, в принципе, нас берут. На вопросы что, как и почему, то «нет-нет», а тут резко «да», она мне ничего не ответила. Очень рады. Спасибо за помощь.
Наталья Богук, старший инспектор управления по образованию администрации Московского района Минска:
Решение было принято о переводе в детский сад ближе к дому в связи с тем, что в данной семье тройня. Это нечасто встречающаяся ситуация, поэтому управлением образования была изыскана возможность, проработан вопрос для того, чтобы максимально удовлетворить потребности семьи к началу учебного года.
Белорусов должно быть больше. А потому внимание к многодетным семьям со стороны государства вполне объяснимо. Важно думать о будущем! Президент всегда говорит: хотя бы троих деток в одной семье. Больше – только лучше. И это одна из главных стратегий демографической политики страны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ни одна страна в мире не поддерживает так семьи с детьми, как мы. У нас, по-моему, до 11 каких-то разных пособий и поддержка семей по большому счету. Я прочитал анализ по странам: допустим, в Германии очень сильные, вроде бы, выплаты в этом плане, а рождаемость практически как в Беларуси. И там, где не очень поддерживают семьи, там такая же рождаемость.
Поэтому нам надо разобраться в системе поддержки и посмотреть, может, нам где-то усилить поддержку, а где-то какую-то мелочь вообще убрать, которая не работает. К примеру, если мы примем приличное решение по обеспечению многодетных семей жильем, то, естественно, это стимул. Жилье для семьи – это все. Но если вы где-то там на санаторно-курортное лечение отправляете и даете человеку три доллара, так это вы распыляете просто денежные средства.
Но речь должна идти не только про финансы, материальную поддержку, которая многие годы оказывается на государственном уровне. Порой ведь достаточно и просто человеческого понимания ситуации и участия на уровне местных властей. Всего-то в этой конкретной истории надо было чиновникам вникнуть в ситуацию поглубже, чтобы, как и просит наш Президент, не формально, а для людей. В том числе и для маленьких белорусов, за которыми наше будущее.