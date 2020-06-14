Надо вставать в 5 утра и ехать на автобусе. Как помогли многодетной семье с тройняшками, которым отказали в ближайшем садике

Новости Беларуси. Продолжим разговор о семейных ценностях и проблемах, с которыми сталкиваются белорусы при решении, казалось бы, простейших бытовых вопросов. Найти детский садик для тройняшек стало тем еще испытанием на прочность для многодетной семьи Кохан, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В садике рядом с домом семейству отказали. Нет там для них подходящей возрастной группы. Но в другой садик, который предложили как альтернативу, ехать полчаса на автобусе. И тогда семья обратилась за помощью к нашему телеканалу. Виктория Ходосок окунулась в водоворот проблем и вместе с героями репортажа нашла выход из ситуации.

Виктория Ходосок, корреспондент:

В этой истории, сразу скажу, – такой небольшой спойлер – справедливый конец. Именно справедливый. Потом поймете почему. Не без лишних нервов, но проблемный вопрос героев сюжета решился. Чиновники пошли навстречу, а семья наконец-то вздохнула с облегчением. Это когда про хорошо. Но похожих ситуаций сплошь и рядом. А это уже про другое. Ловким движением руки – и рыбка уже без домика.

Рыбка живет в аквариуме. Да? А где собачка? Под раздачу попала и белочка. Повезло только паучку.

Держи паучка. Его вот сюда.

Даже кот Симба знает, что от этой банды хвост и усы надо держать подальше. Самооборона бесполезна. С тройняшками Никитой, Даней и Кириллом семье Кохан скучно не бывает никогда. Для старшей Вики ребятня – вообще забава.

Особенно весело каждый день в декрете маме Тане. Будни напролет с ребятней решено разбавить работой, а отважную троицу – отдать в детсад.

О предстоящей головной боли родители даже и подумать не могли. В садике рядом с домом семейству Кохан отказали: Никите, Дане и Кириллу на 1 сентября еще не будет двух лет, подходящей возрастной группы там для них нет. За помощью семья обратилась к телеканалу СТВ.

Евгений Кохан, многодетный папа:

Спустя две недели пришел ответ на мое обращение. В ответе сказано, что они нам отказывают (на основании закона, что на 1 сентября нам нет двух лет) и, скажем там, советуют обратиться к ним уже в 2021 году.

Тот самый сад, в котором отказали, буквально в 12 минутах ходьбы от дома. Это мы проверили лично. А вот тот, на который дали добро чиновники, в 12 остановках на троллейбусе. Это минут 40 в дороге. В час пик лучше вообще не считать сколько будет, и не думать, как маме с тройняшками преодолеть этот путь.

Татьяна Кохан, многодетная мама:

Если нам идти туда в сад, это нужно вставать в 5 утра для того, чтобы всех собрать, всех одеть, всех покормить. Потому что супруг работает с 4-5 утра, соответственно, возможности помочь нет. 7 утра, наверное, нам придется дочку к 7 отводить, потом к 8 – детей в сад, чтобы мне потом успеть в дальнейшем, когда пройдет период адаптации, на работу к 9 часам на Каменную Горку. Евгений Кохан:

Они просто определились на вот этих 20 днях, грубо говоря. Ну 24 дня. Я же не прошу взять в группу до двух лет детей, которым год, допустим, или год и месяц. Это всего лишь… Даже не полный месяц. То есть разница небольшая.

Татьяна Кохан:

Тут не вопрос, мы можем пойти с октября в сад. 24 дня до двух лет, даже не месяц. Как простая арифметика обернулась сложной ситуацией? Просьбы войти в положение, все же троих малышей доставить в сад – это довольно хлопотно, особенно в дождь и снег. Но, увы, принимать эти обстоятельства не хотели.

– Дело в том, что у нас тройняшки. И везти полчаса на общественном транспорте трех двухлеток плюс еще отводить дочку в школу… Для одного человека это просто невозможно. Неужели не предусмотрено каких-то исключений? – Какие исключения? В каждой семье есть свои какие-то особенности. И мы не можем учитывать особенности каждой семьи. Есть установленный порядок. У вас такая ситуация, у кого-то еще какая-то ситуация. Как мне определить, что у вас более значимая проблема, вам надо пойти навстречу.

Многодетные родители в отчаянии обратились на СТВ. Неужели действительно вопрос так сложно решить? Оказалось, совсем нет. Несколько звонков с просьбой разъяснить ситуацию по тройняшкам Кохан, и в итоге долгожданный ответ.

Евгений Кохан:

На самом деле, история закончилась очень неожиданно. Позвонила заведующая вот этим садиком, который мы хотели. Сказала, что, в принципе, нас берут. На вопросы что, как и почему, то «нет-нет», а тут резко «да», она мне ничего не ответила. Очень рады. Спасибо за помощь.

Наталья Богук, старший инспектор управления по образованию администрации Московского района Минска:

Решение было принято о переводе в детский сад ближе к дому в связи с тем, что в данной семье тройня. Это нечасто встречающаяся ситуация, поэтому управлением образования была изыскана возможность, проработан вопрос для того, чтобы максимально удовлетворить потребности семьи к началу учебного года.

Белорусов должно быть больше. А потому внимание к многодетным семьям со стороны государства вполне объяснимо. Важно думать о будущем! Президент всегда говорит: хотя бы троих деток в одной семье. Больше – только лучше. И это одна из главных стратегий демографической политики страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ни одна страна в мире не поддерживает так семьи с детьми, как мы. У нас, по-моему, до 11 каких-то разных пособий и поддержка семей по большому счету. Я прочитал анализ по странам: допустим, в Германии очень сильные, вроде бы, выплаты в этом плане, а рождаемость практически как в Беларуси. И там, где не очень поддерживают семьи, там такая же рождаемость. Поэтому нам надо разобраться в системе поддержки и посмотреть, может, нам где-то усилить поддержку, а где-то какую-то мелочь вообще убрать, которая не работает. К примеру, если мы примем приличное решение по обеспечению многодетных семей жильем, то, естественно, это стимул. Жилье для семьи – это все. Но если вы где-то там на санаторно-курортное лечение отправляете и даете человеку три доллара, так это вы распыляете просто денежные средства.