Ватикан озвучил причину смерти Папы Римского Франциска

Понтифик перенес инсульт, в результате чего произошла остановка сердца и кома. Это свидетельствует из официального медзаключения о кончине 88-летнего Папы Римского Франциска, сообщает ТАСС.
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Ритуал констатации смерти 266-го понтифика состоялся вечером 21 апреля. В этот момент было оглашено и его завещание, в котором Папа Римский Франциск подтверждает, что желает покоиться в церкви Богоматери Великой (Санта-Мария-Маджоре).
Понтифик скончался утром в понедельник, 21 апреля.