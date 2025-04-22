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Ватикан озвучил причину смерти Папы Римского Франциска

22 апреля 2025 06:34
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Понтифик перенес инсульт, в результате чего произошла остановка сердца и кома. Это свидетельствует из официального медзаключения о кончине 88-летнего Папы Римского Франциска, сообщает ТАСС.

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Ватикан озвучил причину смерти Папы Римского Франциска-1

Ритуал констатации смерти 266-го понтифика состоялся вечером 21 апреля. В этот момент было оглашено и его завещание, в котором Папа Римский Франциск подтверждает, что желает покоиться в церкви Богоматери Великой (Санта-Мария-Маджоре).

Понтифик скончался утром в понедельник, 21 апреля.

# Папа Римский Франциск

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