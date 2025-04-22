Умер легендарный скульптор Зураб Церетели

Скульптор Зураб Церетели скончался на девяносто втором году жизни в ночь на вторник, информирует РИА Новости.

Сообщается, что из жизни он ушел в кругу семьи в результате продолжительной болезни. Причиной смерти озвучивается остановка сердца. Информация о времени и месте прощания с легендарным скульптором пока не приводится.

Зураб Церетели появился на свет 4 января 1934 года в Тбилиси. Принимал непосредственное участие в масштабных проектах в Москве. Он координировал работы по воссозданию Храма Христа Спасителя, отвечал за скульптурную часть бронзового обелиска в составе мемориального комплекса Победы на Поклонской горе, сотворил памятник Петру I, который расположен на острове в месте слияния Москвы-реки и Водоотводного канала. Дело его рук – общее художественно-дизайнерское решение Манежной площади.

Церетели удостоен множества орденов и наград.