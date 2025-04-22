В Беларуси началась отправка в войска призванных на срочную военную службу

Укрепить обороноспособность страны. С этого дня в Беларуси начинается отправка в войска призванных на срочную военную службу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В соединениях и воинских частях Вооруженных Сил, внутренних войсках МВД, органах пограничной службы и государственной безопасности воинам-защитникам предстоит достойно принять эстафету от старших боевых товарищей, набраться опыта, закалить выносливость и верно служить родной Беларуси. По информации Минобороны, уже сегодня в войска будут направлены около тысячи призывников, которые пополнят ряды сил специальных операций, Минской военной комендатуры и 72-го гвардейского Объединенного учебного центра. Присягу они примут 24 мая. А в эти дни в Вооруженных Силах чествуют военнослужащих срочной службы, которые увольняются в запас. В воинских частях и соединениях у памятных мест проходят торжественные митинги.

Дмитрий Жуковский, военный комендант Минской военной комендатуры:

Ребята выполняли задачи в протяжении своей службы, кто-то год, кто-то полтора года, очень ответственно. Я, как командир, могу с уверенностью сказать, что за этот срок службы, который они провели в стенах военной комендатуры, они из парней, наверное, из мальчишек, которые недавно учились в школе, в другом учебном заведении, превратились в настоящих мужчин. Мужчин, которые ценят главные вещи для любого гражданина, для любого человека – ценность семьи, ценность мира, ценность безопасности. И с уверенностью могу сказать то, что в случае необходимости они смогут достойно стать на защиту своей Родины.