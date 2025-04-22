Прямой эфир

22 апреля – последний день для регистрации на ЦТ

22 апреля 2025 06:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Определиться с предметом и зарегистрироваться на централизованное тестирование. Министерство образования напоминает абитуриентам, что 22 апреля – последний день, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

22 апреля – последний день для регистрации на ЦТ-2

Зарегистрироваться можно онлайн через свой кабинет на сайте Республиканского института контроля знаний или обратиться лично с паспортом в один из 40 пунктов регистрации на базе учебных заведений в столице, областных и районных центрах. Они работают сегодня с 9:00 до 19:00.

22 апреля – последний день для регистрации на ЦТ-4

Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний:
Мы напоминаем, что нужно получить пропуска, нужно оплатить за регистрацию. Забрать пропуска можно в пунктах, где они будут проходить ЦТ. Нужно иметь в виду, что 22 апреля регистрация в 19:00 заканчивается, в 12:00 закончится возможность зарегистрироваться через интернет предварительно, поэтому после 12 дня нужно будет уже подходить непосредственно в пункт тем, кто не успел.

Первый экзамен запланирован на 26 мая. График проведения ЦТ можно найти на сайте Республиканского института контроля знаний.

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Умер легендарный скульптор Зураб Церетели
22 апреля 2025 06:24

Умер легендарный скульптор Зураб Церетели

В Беларуси началась отправка в войска призванных на срочную военную службу
22 апреля 2025 06:08

В Беларуси началась отправка в войска призванных на срочную военную службу

Лукашенко подарили дубовую икону с ликом Александра Невского
21 апреля 2025 18:57

Лукашенко подарили дубовую икону с ликом Александра Невского