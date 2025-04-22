22 апреля – последний день для регистрации на ЦТ

Определиться с предметом и зарегистрироваться на централизованное тестирование. Министерство образования напоминает абитуриентам, что 22 апреля – последний день, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зарегистрироваться можно онлайн через свой кабинет на сайте Республиканского института контроля знаний или обратиться лично с паспортом в один из 40 пунктов регистрации на базе учебных заведений в столице, областных и районных центрах. Они работают сегодня с 9:00 до 19:00.

Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний:

Мы напоминаем, что нужно получить пропуска, нужно оплатить за регистрацию. Забрать пропуска можно в пунктах, где они будут проходить ЦТ. Нужно иметь в виду, что 22 апреля регистрация в 19:00 заканчивается, в 12:00 закончится возможность зарегистрироваться через интернет предварительно, поэтому после 12 дня нужно будет уже подходить непосредственно в пункт тем, кто не успел.

Первый экзамен запланирован на 26 мая. График проведения ЦТ можно найти на сайте Республиканского института контроля знаний.