Ватикан открыл микроблог на Twitter

Микроблог доступен для пользователей на шести языках - английском, испанском, французском, немецком, итальянском и португальском.

«Средства массовой коммуникации Святого престола таким образом сделали еще один шаг к новым информационным технологиям», — говорится в сообщении радио Ватикана.

На ватиканский канал Twitter стекается информация из трех источников — с радио, из пресс-службы Святого престола и телецентра.

Открытие микроблога на Twitter стало продолжением политики модернизации ватиканских СМИ. Ранее были открыты четыре канала на видеоресурсе YouTube. Инициаторы модернизации надеются таким образом дать возможность интересующимся ознакомиться с позицией Католической церкви по наиболее важным вопросам, отмечает NEWSru.com.