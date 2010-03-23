23 марта — Всемирный день метеоролога

Метеорологи, как и военные, работают по уставу.

И по этому уставу каждые три часа в одно и то же время метеорологи всего мира выходят на площадки, чтобы проверить работу приборов.

Внешне примитивные приборы точно фиксируют полсотни параметров состояния почвы и атмосферы. Этой информацией и снимками из космоса белорусские метеорологи обмениваются с мировыми центрами обработки данных. Успеть обменяться нужно за 15 минут и ни секундой больше. Иначе прогноз будет недостаточно точным.

Светлана Татова, начальник оперативной смены Республиканского гидрометеоцентра:

Сбои происходят редко. Вот сегодня в Гомельской области был сбой — обнаружилась проблема с передачей информации по каналу. Поэтому они передали ее по факсу.

Синим карандашом отмечается циклон, красным — антициклон. В день синоптик разукрашивает 70 карт. Довольно сложная техника распечатывает их только в черно-белом цвете. А для составления прогноза для Беларуси этого недостаточно.

Инженеров-синоптиков высшего класса в Беларуси всего 14. Синоптик в переводе с греческого — обозреватель, а по сути — он еще и аналитик.

Дмитрий Рябов, начальник гидрометеорологической службы Республиканского гидрометеоцентра:

Синоптик анализирует, сопоставляет данные метеоспутника, локаторов и карт и принимает решение, какой будет погода.

Оправдываемость прогнозов — главный критерий работы метеорологов. Точность прогнозов белорусских специалистов высока — 96 %. Но все равно гидрометеорологам часто приходится оправдываться.

Анатолий Полищук, начальник Республиканского гидрометеорологического центра:

Каждый процесс описываются уравнением. Но не все, что входит в это уравнение, поддается измерению. Поэтому часто бывают допуски: мы считаем, допускаем, что здесь вот будет столько. Поэтому прогноз не бывает и никогда не будет стопроцентным.

Даже относительно точные прогнозы дают серьезный экономический эффект. К примеру, перенос рабочего дня этой зимой при минус 33 сэкономил для бюджета Беларуси полтора миллиарда рублей, а предупреждение гололедицы — 800 миллионов. И это только два примера, как окупается информация, которой каждый день пользуются все: от руководства страны до домоуправления.

Елена Климова, Александр Мишин, Валерий Науменко. Телекомпания СТВ.