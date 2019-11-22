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На борту были 347 пассажиров. В США у самолёта загорелся двигатель во время полёта

22 ноября 2019 08:42
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Новости США. В США лайнер вскоре после взлета вынужден был вернуться в международный аэропорт Лос-Анджелеса из-за горящего двигателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На борту были 347 пассажиров. В США у самолёта загорелся двигатель во время полёта-1

По словам очевидцев, после взлета воздушного судна послышались четыре сильных удара, а затем один из двигателей начал гореть.

На борту лайнера находились 347 пассажиров, никто из них не пострадал. Причину возгорания выясняют специалисты.

На борту были 347 пассажиров. В США у самолёта загорелся двигатель во время полёта-4

На борту были 347 пассажиров. В США у самолёта загорелся двигатель во время полёта-6

# Самолет # Фотофакт

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