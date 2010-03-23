Журналист попытался арестовать британского экс-премьера Тони Блэра за военные преступления

Ирландский журналист попытался арестовать бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра за его роль в агрессии против Ирака.

Инцидент произошел в понедельник во время слушаний в комитете Европарламента по международным делам, перед членами которого Блэр выступал в своем нынешнем качестве представителя международного «квартета» посредников по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Дэвид Кронин, корреспондент агентства Inter Press Service news agency в Брюсселе и постоянный автор британской газеты The Guardian, подошел к политику, положил ему руку на плечо и произнес: «Господин Блэр, это гражданский арест». Заявив во всеуслышание, что Блэр виновен в совершении военных преступлений, репортер намеревался проводить его в ближайший полицейский участок для задержания.

Блэр немедленно отшатнулся, но 38-летнего журналиста быстро оттеснил телохранитель, сообщает интернет-газета euobserver. Журналиста не арестовали, он сам покинул помещение. Однако через полчаса он попытался войти снова, но его не пустили в зал.

Кронин приурочил свою акцию к седьмой годовщине начала агрессии против Ирака. Сам Кронин мотивировал свои действия тем, что Блэр должен понести уголовную ответственность за военные преступления, которые были совершены им в Ираке, Афганистане, Палестине, Ливане и Сербии. В одном лишь Ираке, напомнил он, по данным медицинского журнала Lancet, погибло около миллиона мирных граждан.

Кронин пояснил, что обвиняет Блэра в ведении агрессивной войны — то есть, военного конфликта, развязанного без уважительной причины, каковой может являться лишь самооборона. Тем самым он нарушил международное законодательство, в особенности Нюрнбергские принципы и Римский статут, которым был сформирован Международный уголовный суд. Как Бельгия, так и Великобритания ратифицировали Римский статут, хотя еще не одобрили определение агрессивной войны — это может произойти к середине 2010 года, отмечает NEWSru.com.