«Объяснять, почему это опасно»: как родителям уберечь детей от беды

Летние каникулы – радость для детей, а для врачей и спасателей – самая горячая пора. Ведь именно в это время ребятишки подвержены большей опасности и способны угодить в неприятную историю.
Что должны помнить родители и знать дети, чтобы не подвергать свою жизнь опасности, рассказали гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» заместитель начальника Минского городского управления МЧС Республики Беларусь Виталий Дембовский и официальный представитель МЧС города Минска Ольга Мельченко.
Ольга Мельченко, официальный представитель МЧС города Минска:
Летом дети зачастую предоставлены сами себе. Родитель не всегда знает, чем ребенок занимается и какие опасности его могут подстерегать. Маленькие дети играют с различного рода игрушками, во время игры может застрять пальчик, маленький кусочек игрушки может отколоться, они могут его проглотить. Поэтому родитель обязан держать ребенка на расстоянии вытянутой руки и быть в курсе, чем он занимается.
Виталий Дембовский, заместитель начальника Минского городского управления МЧС Республики Беларусь, майор внутренне службы:
Казалось бы, игрушки. Что в них опасного? Но я бы хотел обратить внимание на возрастной ценз, который пишется на упаковке. Если написано, что игрушка предназначена для детей от 3 лет, то это написано не просто так. Производитель закладывает размер деталей и так далее. Также надо смотреть не только, с чем играет ребенок, но и где. Место должно быть безопасным.
Также крайне важны вопросы обучения безопасности. Важно помнить, что у ребенка другое сознание, пытливый ум, который способен завести их туда, куда не стоит попадать.
Подробнее – в видеосюжете.