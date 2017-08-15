«Объяснять, почему это опасно»: как родителям уберечь детей от беды

Летние каникулы – радость для детей, а для врачей и спасателей – самая горячая пора. Ведь именно в это время ребятишки подвержены большей опасности и способны угодить в неприятную историю. Что должны помнить родители и знать дети, чтобы не подвергать свою жизнь опасности, рассказали гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» заместитель начальника Минского городского управления МЧС Республики Беларусь Виталий Дембовский и официальный представитель МЧС города Минска Ольга Мельченко.

Ольга Мельченко, официальный представитель МЧС города Минска:

Летом дети зачастую предоставлены сами себе. Родитель не всегда знает, чем ребенок занимается и какие опасности его могут подстерегать. Маленькие дети играют с различного рода игрушками, во время игры может застрять пальчик, маленький кусочек игрушки может отколоться, они могут его проглотить. Поэтому родитель обязан держать ребенка на расстоянии вытянутой руки и быть в курсе, чем он занимается.